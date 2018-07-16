ألوية العمالقة تعثر على كاميرا إعلام جماعات الحوثي

رام الله - دنيا الوطنأعلن المركز الإعلامي التابع لألوية العمالقة في اليمن، حصوله على كاميرا الإعلام الحربي التابع لجماعات الحوثي، وفيها مايثبت أن قتلة ومجرمين، تم إخراجهم من السجن المركزي، يقودون أطفالاً في معارك جبهة الساحل الغربي.وأكد المركز، أنه حصل على مقاطع فيديو في جبهة الساحل الغربي من كاميرا تعود للجماعات، يظهر مدى التعبئة الطائفية لدى مقاتلي الحوثي، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وفي المقطع ظهر أحد قادة التمرد، وهو يخاطب الأطفال بطريقة طائفية، قائلاً لهم: "من يؤمن بالله واليوم الآخر فليصلِ اليوم في المخا".وشهدت الجبهات في اليمن، وبالخصوص الساحل الغربي انهيارات متعددة لجماعات الحوثي، أدت إلى محاولات يائسة لتجنيد الأطفال؛ لتعويض خسائرها المتلاحقة.