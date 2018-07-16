شؤون فلسطينية

السفير نوفل: بوتين سينقل لترامب الرؤية الفلسطينية الرافضة لـ (صفقة القرن)

السفير نوفل: بوتين سينقل لترامب الرؤية الفلسطينية الرافضة لـ (صفقة القرن)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال سفير فلسطين لدى موسكو، عبد الحفيظ نوفل: إن اجتماع الرئيس محمود عباس مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تناول الملفات السياسية بشكل موسع، حيث سينقل الرئيس بوتين خلال لقاء القمة، الذي سيجمعه اليوم، في هلسنكي بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب الرؤية الفلسطينية الرافضة للخطوة الأمريكية المتمثلة بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ولما تُسمى (صفقة القرن).

وأضاف نوفل، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الاثنين، إن الرئيس الروسي، وعد بالتنسيق مع عدد من الدول الشريكة لبلاده من أجل الذهاب إلى عقد مؤتمر دولي لعملية السلام، وفق رؤية الرئيس التي طرحها أمام مجلس الأمن مؤخراً.

من جهة أخرى، أشار نوفل، إلى أن الجانب الفرنسي، سيوجه قريباً دعوة للرئيس محمود عباس لزيارة باريس والاجتماع بالرئيس ايمانويل ماكرون، بعد أن كان مقرراً عقد اجتماع بين الرئيسين في موسكو أمس على هامش حضورهما المباراة
النهائية لكأس العالم، حيث اضطر الرئيس ماكرون للمغادرة مع الفريق الفرنسي، الذي عاد فائزاً بهذا المونديال العالمي.

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