شؤون فلسطينية

انطلاق العام الدراسي في الخان الأحمر بالقدس

انطلاق العام الدراسي في الخان الأحمر بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
انطلق العام الدراسي الاستثنائي في قرية الخان الاحمر صباح اليوم رغم محاولات الاحتلال استصدار قرار من محكمته بإزالة المدرسة الوحيدة بالقرية.

وأفاد مراسل  صوت فلسطين  في القدس أن اكثر من مئة وسبعين طالبا توجهوا صباح اليوم برفقة اهاليهم الى المدرسة، مضيفا ان افتتاح المدرسة هذا العام تزامن مع اجراءات جديدة للاحتلال في وضع بوابة حديدية على مدخل قرية الخان الاحمر.

من جانبه، اكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف ان قرار افتتاح العام الدراسي الجديد استثنائيا في قرية الخان الاحمر هو هام واستراتيجي، ويحمل رسالة لسلطات الاحتلال بأنه لن يتم القبول بهدم وترحيل الاهالي من الخان الاحمر الذي سيبقى صامدا في وجه مخططات الابرتهايد.

كما اكد النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي احمد الطيبي، ان هذه الخطوة الاستثنائية في افتتاح العام الدراسي بالخان الاحمر من شأنها تثبيت المواطنين وتعزيز صمودهم امام التطهير العرقي الذي يحدث في المنطقة.

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انطلاق العام الدراسي في الخان الأحمر بالقدس

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