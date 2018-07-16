الإعلام الإسرائيلي: الأيام المقبلة فرصة أخيرة لحماس لوقف البالونات الحارقة

رام الله - دنيا الوطنأكدت مصادر إسرائيلية، أن إسرائيل أبلغت حركة حماس عبر عدة وسطاء بأن الأيام المقبلة هي الفرصة الأخيرة لوقف سياسة الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، التي تُطلق على مستوطنات غلاف غزة من القطاع، بحسب ما نقله موقع (ريشت كان) الإسرائيلي.يشار إلى أن القادة الإسرائيليين، هددوا بشن عملية عسكرية ضد قطاع غزة، إذا استمرت سياسة إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة.