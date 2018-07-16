شاهد: بسبب نهائي كأس العالم.. وزيرة مصرية تعيش لحظات عصيبة بين المشجعين

رام الله - دنيا الوطن

عاشت وزيرة السياحة المصرية، رانيا المشاط، لحظات عصيبة مثلها مثل أي مشجع لكرة القدم، وذلك خلال مبارة نهائي كأس العالم 2018 بين فرنسا وكرواتيا، أمس.





وتفاعلت الوزيرة المصرية مع المباراة ولحظاتها المشوقة والمثيرة، وعبرت عن فرحتها عقب كل هدف تحرزه فرنسا، والتقطت كاميرات وسائل إعلام مصرية لها صوراً تكشف لحظات حماسها، وترقبها، وذهولها، وفرحتها، وتشجيعها لمنتخب فرنسا، وفق ما أوردت قناة (العربية).وهنأت الوزيرة المصرية السفير الفرنسي ستيفان روماتييه، وأعضاء السفارة، وأعضاء الجالية، عقب نهاية المباراة، وحصول فرنسا على اللقب للمرة الثانية في تاريخها.