شاهد: رُعب الأندومي.. (أطفال القصف) يوجهون رسالة جديدة للاحتلال الإسرائيلي

وجه أطفال عائلة حبوش، الذين أثاروا مواقع التواصل الاجتماعي عبر مقطع الفيديو الخاص بخوفهم من القصف الإسرائيلي، أثناء إعدادهم حلقة عن (رعب الأندومي)، رسالة للاحتلال الإسرائيلي.







وقالت الطفلة سما حبوش، عبر مقطع فيديو جديد، إنهم في وقت القصف، كانوا يستعدون لتسجيل مقطع فيديو جديد عن تحدي (الأندومي)، إلا أن قصف الاحتلال، أخافهم واضطرهم للهرب.







وأضافت حبوش: "خفنا كتير وارتبعنا وجرينا على ماما وبابا، واحنا بنوجه رسالة للاحتلال، بطلوا قصف على الأمكان عشان يضل الأطفال بخير وأمان وسلام".









رام الله - دنيا الوطن