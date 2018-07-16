رداً على البالونات الحارقة.. وزير إسرائيلي يدعو لاستهداف أطفال غزة بقنابل الطائرات

رام الله - دنيا الوطن

عبر وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينت، عن تأييده لاستهداف أطفال غزّة من مطلقي الطائرات الورقيّة والبالونات الحارقة بقنابل الطائرات مباشرة.



وتساءل الوزير الإسرائيلي، وفق ما أوردت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، الاثنين، خلال جلسة عاصفة للكابينت الإسرائيلي، أمس، "لماذا لا نستهدف كل من يطلق سلاحًا جويًا على قرانا؟ لا يوجد أي مانع قانوني لذلك؟ لماذا نطلق النار إلى جانبهم وليس إليهم؟ إنهم إرهابيّون بكل معنى الكلمة".وأضافت الصحيفة، أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، رد على بينت قائلاً: "هل تقصد أنّه علينا أن نلقي قنبلة من الطائرة على مطلقي الطائرات والبالونات الحارقة؟" فأجابه بينت: نعم".ووفق الصحيفة، فقد حسم رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو، النقاش بالقول: إنّه "يجب إنهاء ظاهرة الطائرات الورقيّة"، دون إيضاح كيفيّة ذلك.