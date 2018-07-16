فيديو: غزة وفرنسا تحتفلان بفوز الديوك بكأس العالم

يذكر، بأن المركز الفرنسي في قطاع غزة، نظم حفل متابعة المباراة داخل المركز، ووزعت الحلوى، ورُفعت الأعلام الفرنسية والفلسطينية، لحظة إعلان فوز فرنسا ببطولة كأس العالم 2018م.







خاص دنيا الوطن - محمد عوضاحتفلت الممثلية الفرنسية والمركز الثقافي الفرنسي في قطاع غزة، بفوز فرنسا ببطولة كأس العالم لعام 2018.وشهدت أجواء متابعة المباراة صيحات الفرح والتشجيع من قبل المتابعين في داخل المركز الفرنسي غرب مدينة غزة، بحضور محافظ غزة إبراهيم أبو النجا، ومساعده فيصل أبو شهلا، وعدد من رجال الأعمال، وبرعاية جميعة رجال الأعمال الفلسطينية.وقال ممثل فرنسا في قطاع غزة، الدكتور مجدي شقورة: إن فوز فرنسا، جاء بعد توقعات من قبل المتابعين بالفوز، بسبب النشاط الذي ظهر على الفريق، وروح التعاون بين اللاعبين.وأكد شقورة، بأن المركز الفرنسي، قرر عرض المباراة، لما لها من أهمية إنسانية ورياضية لدى المتابعين، في ظل انقطاع التيار الكهربائي، ومتابعة الجماهير لفريق فرنسا مقابل كرواتيا.من جانبه، قال رئيس جمعية رجال الأعمال في غزة علي الحايك، بأن هذا اللقاء لمتابعة مباراة فرنسا وكرواتيا، جاء لتشجيع الفريق الفرنسي في قلب الممثلية الفرنسية، وبحضور كافة شرائح المجتمع.وأكد الحايك، بأن الرياضة رسالة العالم في هذا العصر، والجميع يتوحد خلف هدف واحد، ولاعب واحد، وهي النقطة التي يجب أن نرسل من خلالها للعالم بأن شعب غزة يستحق الحياة، ويجب رفع الحصار المفروض عليه.