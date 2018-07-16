وزارة الخارجية تدعو المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني





واعتبرت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، ان الهجمات الاسرائيلية، انتهاك واضح للقوانين والمواثيق الدولية، لافتا إلى أنها تستدعي التحرك الفوري للمجتمع الدولي لوقف اسرائيل عن ارتكاب المزيد من العدوان بحق المدنيين.





وقالت الوزارة: "لم يكن هناك مبرر لقيام إسرائيل بتلك الهجمة العدائية على غزة، فقط في التسبب في إحداث مزيد من الخسائر والدمار".



وأكدت الوزارة في بيانها، أن الحكومة الفلسطينية ترحب بجميع الجهود التي بذلت من أجل وقف العدوان الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الأمن والاستقرار لا يتحقق إلا بإنهاء الحصار والسماح للفلسطينيين بالعيش في كرامة.



وطالبت المجتمع الدولي إلى جانب جميع الجهات المعنية التحرك للضغط من اجل ان توقف إسرائيل أية عدوان سواء في غزة أو في الأرض الفلسطينية "المحتلة".



رام الله - دنيا الوطندعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولية، لوقف العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.