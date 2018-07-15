قوات الاحتلال تقتحم بلدة الرام وتطلق قنابل الغاز بشكل كثيف

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال، مساء اليوم الأحد، بلدة الرام شمال القدس وشرعت بإغلاق الشارع الرئيسي بمحيط دوار الشهداء وسط البلدة.وبحسب وكالة (وفا)، فإن الاحتلال أطلق قنابل صوتية وأخرى غازية سامة، وداهم متاجر المواطنين في البلدة بحثاً عن شبان دون تسجيل اصابات أو اعتقالات في صفوف المواطنين.ولفت الى أن الاحتلال انسحب من البلدة على وقع مواجهات بدأت بتصدي شبان المنطقة للاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة.