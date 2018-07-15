دولي

ترامب: الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين أعداء للولايات المتحدة

ترامب: الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين أعداء للولايات المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاتحاد الأوروبي، وروسيا، والصين بأنهم أعداء للولايات المتحدة، وذلك قبل يوم من لقاءه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي.

وفي حوار مع شبكة (سي بي إس) الأمريكية، وبسؤاله عن "أكبر أعداءه في العالم حاليا"، أجاب ترامب:" الاتحاد الأوروبي عدو للولايات المتحدة… وروسيا كذلك في بعض النواحي…والصين عدو من الناحية الاقتصادية".    

يذكر أن ترامب غادر اليوم الأحد بريطانيا بعد زيارة خيمت فيها انتقاداته لخطط رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي على محاولات إظهار علاقة ثنائية قوية.

وبحسب (رويترز)، يتوجه ترامب إلى هلسنكي لعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدا الاثنين.

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