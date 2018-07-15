دولي

مجموعة السبع تُطالب روسيا بالكشف عن دورها في إسقاط الطائرة الماليزية

مجموعة السبع تُطالب روسيا بالكشف عن دورها في إسقاط الطائرة الماليزية
رام الله - دنيا الوطن
طالب وزراء خارجية مجموعة السبع، اليوم، الأحد، روسيا، بالكشف عن دورها والتعاون في شكل كامل مع الآلية (القائمة) لتحديد الحقيقة، وإحقاق العدالة لضحايا الطائرة الماليزية، التي أسقطت بصاروخ فوق أوكرانيا في 2014.

وفي بيان في ذكرى تحطم الطائرة الماليزية في 17 تموز/ يوليو 2014، اعتبر الوزراء، أن ما توصل إليه فريق التحقيق بالنسبة إلى دور روسيا في تحطم الطائرة، هو مقنع وذو دلالة، ويثير قلقاً كبيراً، بحسب ما جاء على موقع (القدس العربي).

وخلص المحققون الدوليون إلى أن الصاروخ (بوك) الذي أسقط الطائرة الماليزية، مصدره اللواء الـ 53 الروسي المضاد للطائرات المتمركز في كورسك، لكن روسيا نفت ذلك.

وقال الوزراء في بيانهم الذي نشرته كندا، كونها تتولى حالياً رئاسة مجموعة السبع: "نحن موحدون في دعمنا لاستراليا وهولندا اللتين تطالبان روسيا بكشف دورها في هذا الحادث والتعاون في شكل كامل مع الآلية (القائمة) لتحديد الحقيقة وإحقاق العدالة لضحايا (الطائرة) وعائلاتهم".

وتُحمل هولندا واستراليا، موسكو مسؤولية نشر الصاروخ، ومقتل مواطنيها، علماً بأن عدداً كبيراً من هؤلاء كانوا بين الضحايا الـ 298.

ويأتي هذا البيان، قبيل لقاء، يجمع الأحد، الرئيس فلاديمير بوتين بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقبل قمة تاريخية الاثنين بين بوتين وترامب.

وشددوا على وجوب محاسبة المسؤولين عن أفعال مرفوضة مثل إطلاق الصاروخ (بوك) الروسي المصدر الذي اعترض وأسقط طائرة مدنية، طالب وزراء مجموعة السبع والممثلة العليا للاتحاد الاوروبي، روسيا بالتعاون فوراً وبحسن نية مع استراليا وهولندا والرد على أي أسئلة في شأن أي انتهاك محتمل للقانون الدولي.

وتضم مجموعة السبع كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة.

وقدم الوزراء تعازيهم بالضحايا مجدداً، وأكدوا وحدة موقفهم ضد عدم محاسبة من يرتكبون أعمال عنف تهدد النظام الدولي.

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