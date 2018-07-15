عربي

العبادي يأمر قوات الأمن بعدم إطلاق النار على المحتجين

العبادي يأمر قوات الأمن بعدم إطلاق النار على المحتجين
رام الله - دنيا الوطن
أصدر حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الأحد، أمراً لقوات الأمن بعدم إطلاق الرصاص الحي ضد المتظاهرين، المطالبين بتوفير الخدمات، وفرص العمل جنوبي البلاد، وذلك بعد سقوط أربعة قتلى خلال أسبوع.

تصريحات العبادي، جاءت عقب اجتماعه بوزيري الدفاع عرفان الحيالي، والداخلية قاسم الأعرجي، وعدد من قادة الأمن، في مقر الحكومة بالعاصمة بغداد؛ لبحث تداعيات الاحتجاجات المتواصلة منذ أسبوع، حسب ما ذكر التلفزيون الرسمي.

وقال: "إن التظاهر السلمي حق للمواطن، ونحن نستجيب له"، بحسب ما جاء على موقع (القدس العربي).

وأضاف: "لكن إخراج التظاهرات عن سياقاتها بحرق بنايات مؤسسات الدولة، والاعتداء على القوات الأمنية، يمثل محاولة لإرجاع البلد إلى الوراء".

وأوضح، أن هناك جهات من الجريمة المنظمة مهيأة لإحداث حالة فوضى، دون أن يذكرها.

وأشار إلى أن من وصفهم بـ (المخربون)، قاموا بضرب خط كهرباء بسماية (جنوب بغداد)، معتبراً أن ذلك ضرر للمواطن وللدولة.

وقال العبادي: "إن أكثر المتظاهرين سلميون، وهناك قلة تريد التخريب، واستخدام مطالب المتظاهرين لإحداث ضرر".

ودعا رئيس الوزراء العراقي الأجهزة الأمنية؛ لتكون على أهبّة الاستعداد، لأن "الإرهاب" يريد أن يستغل أي حدث.

وكان مصدر محلي، قد أبلغ (الأناضول) اليوم، بمقتل اثنين من المتظاهرين في البصرة (جنوب)، على يد قوات الأمن، التي أطلقت النار أثناء محاولة المحتجين اقتحام مبنى مجلس المحافظة.

وبذلك، يصبح عدد القتلى ثلاثة في محافظة البصرة ورابع في ميسان، منذ بدء احتجاجات شعبية الأحد الماضي، بمحافظات ذات أكثرية شيعية جنوبي البلاد، تطالب بتوفير الخدمات العامة الأساسية من قبيل الماء والكهرباء وفرص العمل.

واتخذت الحكومة قرارات لاحتواء الاحتجاجات من بينها، تخصيص وظائف حكومية وأموال لمحافظة البصرة، فضلًا عن خطط لتنفيذ مشاريع خدمية على المدى القصير والمتوسط.

لكن الاحتجاجات تواصلت الأحد في محافظات المثنى والبصرة وميسان والديوانية وذي قار، وسط مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين.

أخبار ذات صلة

مصرع 40 حوثياً بغارات للتحالف العربي على الحديدة

مصرع 40 حوثياً بغارات للتحالف العربي على الحديدة

أربع اصابات مع تجدد التظاهرات بالبصرة وفي ذي قار جنوب العراق

أربع اصابات مع تجدد التظاهرات بالبصرة وفي ذي قار جنوب العراق

&#34;السيلفي&#34; لمحاربة العنصرية ضدّ المهاجرين بالجزائر

"السيلفي" لمحاربة العنصرية ضدّ المهاجرين بالجزائر

إجراءات حكومية عاجلة لاحتواء الاحتجاجات بالعراق

إجراءات حكومية عاجلة لاحتواء الاحتجاجات بالعراق

هيئة المسح الأمريكية: زلزال قوي قبالة اليمن

هيئة المسح الأمريكية: زلزال قوي قبالة اليمن

فيديو: متظاهرون يقتحمون مطار النجف جنوب غربي العاصمة بغداد

فيديو: متظاهرون يقتحمون مطار النجف جنوب غربي العاصمة بغداد

مصرع 54 سورياً في غارة جوية على دير الزور

مصرع 54 سورياً في غارة جوية على دير الزور

صورة أخوية جمعتهما.. هذا ما قاله الوليد بن طلال عن لقائه بولي العهد؟

صورة أخوية جمعتهما.. هذا ما قاله الوليد بن طلال عن لقائه بولي العهد؟

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ غزة

صواريخ غزة

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم بلدة الرام وتطلق قنابل الغاز بشكل كثيف

قوات الاحتلال تقتحم بلدة الرام وتطلق قنابل الغاز بشكل كثيف

الأعرج يطلع على احتياجات مجلس الخدمات المشترك الشعراوية من المشاريع التطويرية

الأعرج يطلع على احتياجات مجلس الخدمات المشترك الشعراوية من المشاريع التطويرية

صيدم يُعفي طلبة البلدة القديمة بالقدس من رسوم الجامعات المحلية

صيدم يُعفي طلبة البلدة القديمة بالقدس من رسوم الجامعات المحلية

الخارجية تُدين العدوان على قطاع غزة وتعتبره محاولة لتمرير المشاريع التصفوية

الخارجية تُدين العدوان على قطاع غزة وتعتبره محاولة لتمرير المشاريع التصفوية

أبو قصي لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: مستعدون للحرب مع الاحتلال ونحن بمراحل الإعداد

أبو قصي لـ "دنيا الوطن": مستعدون للحرب مع الاحتلال ونحن بمراحل الإعداد

(التعاون) مستمرة في حملة &#34;نصرة لفلسطين...نداء لإغاثة غزة&#34;

(التعاون) مستمرة في حملة "نصرة لفلسطين...نداء لإغاثة غزة"

الصحة بغزة: وفيات الأمهات تسجل انخفاضاً ملموساً خلال عام 2017

الصحة بغزة: وفيات الأمهات تسجل انخفاضاً ملموساً خلال عام 2017

ملادينوف: غزة كانت بالأمس على حافة الحرب

ملادينوف: غزة كانت بالأمس على حافة الحرب

منوعات

زين العمر يتعرض لإطلاق نار.. وهذا وضعه الصحي

زين العمر يتعرض لإطلاق نار.. وهذا وضعه الصحي

في اقتباس الأغاني القديمة.. ماذا اختلف بين &#34;عم يا صياد&#34; الليثي وسعاد حسني؟

في اقتباس الأغاني القديمة.. ماذا اختلف بين "عم يا صياد" الليثي وسعاد حسني؟

صور: إبن أنغام الكويتي يخطف الأنظار بوسامته.. شاهدوا كم تغيّر؟

صور: إبن أنغام الكويتي يخطف الأنظار بوسامته.. شاهدوا كم تغيّر؟

فيديو: بعد وصفه لتامر حسني بالـ&#34;النسونجي&#34; و&#34;الخائن&#34;.. اعلامي لبناني يعتذر علناً

فيديو: بعد وصفه لتامر حسني بالـ"النسونجي" و"الخائن".. اعلامي لبناني يعتذر علناً

شاهد ما تفعله رانيا يوسف في أول ظهور لها بعد طلاقها للمرة الثالثة

شاهد ما تفعله رانيا يوسف في أول ظهور لها بعد طلاقها للمرة الثالثة

بعد إثارتها دائماً للجدل بملابسها &#34;الفاضحة&#34;..منى هلا تتزوج من حبيبها بعد إسلامه

بعد إثارتها دائماً للجدل بملابسها "الفاضحة"..منى هلا تتزوج من حبيبها بعد إسلامه

مفاجأة صادمة.. هذا ما قضت به محكمة لبنانية بشأن الفنان فضل شاكر

مفاجأة صادمة.. هذا ما قضت به محكمة لبنانية بشأن الفنان فضل شاكر

مي سليم تنفصل عن زوجها الممثل قبل انتهاء شهر العسل

مي سليم تنفصل عن زوجها الممثل قبل انتهاء شهر العسل

&#34;الحسد&#34; يُدمر منزل حليمة بولند.. والأخيرة مُنهارة نفسياً

"الحسد" يُدمر منزل حليمة بولند.. والأخيرة مُنهارة نفسياً

شاهد كيف احتفلت ملكة جمال لبنان بيرلا حلو بعيد ميلادها

شاهد كيف احتفلت ملكة جمال لبنان بيرلا حلو بعيد ميلادها

عربي

مصرع 40 حوثياً بغارات للتحالف العربي على الحديدة

مصرع 40 حوثياً بغارات للتحالف العربي على الحديدة

العبادي يأمر قوات الأمن بعدم إطلاق النار على المحتجين

العبادي يأمر قوات الأمن بعدم إطلاق النار على المحتجين

أربع اصابات مع تجدد التظاهرات بالبصرة وفي ذي قار جنوب العراق

أربع اصابات مع تجدد التظاهرات بالبصرة وفي ذي قار جنوب العراق

&#34;السيلفي&#34; لمحاربة العنصرية ضدّ المهاجرين بالجزائر

"السيلفي" لمحاربة العنصرية ضدّ المهاجرين بالجزائر