هجوم مُسلح على مبنى وزارة في كابول

رام الله - دنيا الوطنذكر متحدث باسم الشرطة الأفغانية، أنه وردت أنباء عن وقوع انفجار في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأحد، قرب وزارة التنمية الريفية.وقال دون الخوض في التفاصيل، إنه من المعتقد بأن الانفجار نجم عن هجوم مسلح، بحسب ما جاء على موقع (ليبانون ديبيت).