شؤون فلسطينية

فرنسا: ندعم حل الدولتين ومستعدون لإحياء المفاوضات.. ماكرون للمنطقة الخريف المقبل

فرنسا: ندعم حل الدولتين ومستعدون لإحياء المفاوضات.. ماكرون للمنطقة الخريف المقبل
رام الله - دنيا الوطن
قال بيار كوشار، القنصل الفرنسي العام في مدينة القدس: إن بلاده تدعم الحل السلمي للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والمتمثل بحل الدولتين، والقدس عاصمة لهما.

وأضاف كوشار خلال احتفال نظمته القنصلية العامة الفرنسية، لمناسبة العيد الوطني الفرنسي في كنيسة القديسة حنة في البلدة القديمة من القدس: "إن مدينة القدس هي قضية مركزية حساسة وهذا ما يدركه الجميع"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وأكد القنصل العام، أن رئيس جمهورية فرنسا، إيمانويل ماكرون أعلن أن القرارات أحادية الجانب المتعلقة بالقدس كانت خطيرة ولا تخدم عملية السلام.

وقال كوشار: "ان هذه القرارات الأحادية الجانب تتجاهل، ولا تأخذ بعين الاعتبار الثراء والغنى التاريخي لهذه المدينة، والتنوع السكاني والانقسامات التي ما زالت تواجهها طوعاً أو كرهاً".

وتابع: "إن العقبات الذي تهدد فرص إحلال سلام هي نفسها تضعف في أماكن أخرى، وتشكل تهديداً، ولكن فرنسا ترد على هذه التهديدات برسالة التعددية والتعاون والقانون".

وأوضح كوشار، أن فرنسا مستعدة لإعادة إحياء المفاوضات على أساس المعايير المعترف بها منذ فترة طويلة، باعتبارها الوحيدة القادرة على صنع سلام عادل ودائم للإسرائيليين والفلسطينيين.

وأكد بأن رئيس الجمهورية ايمانويل ماكرون، أعلن عن نيته زيارة المنطقة في الخريف المقبل.

وفي الشأن الدولي، قال القنصل الفرنسي العام: "إن بلاده قررت دعوة 100 رئيس دولة وحكومة في الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى، أملاً في بناء مستقبل أفضل من هذا الماضي، عندما سمحت الدول للأنانية بأن تسود".

وأضاف: "إن مؤتمر باريس للسلام، سيجمع من 11 إلى 13 من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل دولاً عدة، طمعاً في تجاوز العقبات التي تحول دون أن يكون كوكبنا مكاناً أفضل".

وقال: "إنه وعلى مدار العام الماضي، أكدت فرنسا التزامها بدعم الشعب الفلسطيني، وهنالك مجموعة اتفاقات موقعة أو على وشك التوقيع، التي هي تجسيد لهذا الالتزام، وتأكيد على  دعم المؤسسات الفلسطينية".

وأعرب القنصل عن تقديره لدور المنظمات غير الحكومية الفرنسية والدولية في قطاع غزة والضفة الغربية، وخدماتها التي لا غنى عنها في ظروف غالباً ما كانت صعبة، بسبب العقبات التي تعترض عملها.

وقال كوشار: "لا زلت أفكر في الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني وتجاهل حقوقه، خاصة ما يتعرض له أهل قرية الخان الأحمر، حيث كنا أمس مع عدد من الزملاء الأوروبيين".

أخبار ذات صلة

استطلاع.. 44% من الإسرائيليين يرون أن حماس انتصرت بجولة التصعيد الأخيرة بغزة

استطلاع.. 44% من الإسرائيليين يرون أن حماس انتصرت بجولة التصعيد الأخيرة بغزة

عبر &#34;دنيا الوطن&#34;.. الوزير الحساينة يُوفر شُقة سكنية لعائلة القرعان

عبر "دنيا الوطن".. الوزير الحساينة يُوفر شُقة سكنية لعائلة القرعان

بعد تجدد القصف الإسرائيلي.. هل تنهار التهدئة ويشتعل فتيل الحرب في غزة؟

بعد تجدد القصف الإسرائيلي.. هل تنهار التهدئة ويشتعل فتيل الحرب في غزة؟

تحدياً للاحتلال.. الوزير صيدم يُعلن انطلاق العام الدراسي بالخان الأحمر

تحدياً للاحتلال.. الوزير صيدم يُعلن انطلاق العام الدراسي بالخان الأحمر

الرجوب: مصر ستسلمنا رد حماس على ملفي تمكين الحكومة وإنهاء الانقسام

الرجوب: مصر ستسلمنا رد حماس على ملفي تمكين الحكومة وإنهاء الانقسام

(الكابينت) الإسرائيلي يقرر الرد العسكري على الطائرات الورقية والبالونات الحارقة

(الكابينت) الإسرائيلي يقرر الرد العسكري على الطائرات الورقية والبالونات الحارقة

هآرتس: هكذا توصلت الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لهدنة بغزة أمس

هآرتس: هكذا توصلت الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لهدنة بغزة أمس

صحيفة: تفاهمات مصرية جديدة مع حماس حول ملفات الموظفين والسلاح وتمكين الحكومة

صحيفة: تفاهمات مصرية جديدة مع حماس حول ملفات الموظفين والسلاح وتمكين الحكومة

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ غزة

صواريخ غزة

شؤون فلسطينية

الأعرج يطلع على احتياجات مجلس الخدمات المشترك الشعراوية من المشاريع التطويرية

الأعرج يطلع على احتياجات مجلس الخدمات المشترك الشعراوية من المشاريع التطويرية

صيدم يُعفي طلبة البلدة القديمة بالقدس من رسوم الجامعات المحلية

صيدم يُعفي طلبة البلدة القديمة بالقدس من رسوم الجامعات المحلية

الخارجية تُدين العدوان على قطاع غزة وتعتبره محاولة لتمرير المشاريع التصفوية

الخارجية تُدين العدوان على قطاع غزة وتعتبره محاولة لتمرير المشاريع التصفوية

أبو قصي لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: مستعدون للحرب مع الاحتلال ونحن بمراحل الإعداد

أبو قصي لـ "دنيا الوطن": مستعدون للحرب مع الاحتلال ونحن بمراحل الإعداد

(التعاون) مستمرة في حملة &#34;نصرة لفلسطين...نداء لإغاثة غزة&#34;

(التعاون) مستمرة في حملة "نصرة لفلسطين...نداء لإغاثة غزة"

الصحة بغزة: وفيات الأمهات تسجل انخفاضاً ملموساً خلال عام 2017

الصحة بغزة: وفيات الأمهات تسجل انخفاضاً ملموساً خلال عام 2017

ملادينوف: غزة كانت بالأمس على حافة الحرب

ملادينوف: غزة كانت بالأمس على حافة الحرب

مالية غزة: بدء صرف دفعة للموظفين غدًا

مالية غزة: بدء صرف دفعة للموظفين غدًا

منوعات

زين العمر يتعرض لإطلاق نار.. وهذا وضعه الصحي

زين العمر يتعرض لإطلاق نار.. وهذا وضعه الصحي

في اقتباس الأغاني القديمة.. ماذا اختلف بين &#34;عم يا صياد&#34; الليثي وسعاد حسني؟

في اقتباس الأغاني القديمة.. ماذا اختلف بين "عم يا صياد" الليثي وسعاد حسني؟

صور: إبن أنغام الكويتي يخطف الأنظار بوسامته.. شاهدوا كم تغيّر؟

صور: إبن أنغام الكويتي يخطف الأنظار بوسامته.. شاهدوا كم تغيّر؟

فيديو: بعد وصفه لتامر حسني بالـ&#34;النسونجي&#34; و&#34;الخائن&#34;.. اعلامي لبناني يعتذر علناً

فيديو: بعد وصفه لتامر حسني بالـ"النسونجي" و"الخائن".. اعلامي لبناني يعتذر علناً

شاهد ما تفعله رانيا يوسف في أول ظهور لها بعد طلاقها للمرة الثالثة

شاهد ما تفعله رانيا يوسف في أول ظهور لها بعد طلاقها للمرة الثالثة

بعد إثارتها دائماً للجدل بملابسها &#34;الفاضحة&#34;..منى هلا تتزوج من حبيبها بعد إسلامه

بعد إثارتها دائماً للجدل بملابسها "الفاضحة"..منى هلا تتزوج من حبيبها بعد إسلامه

مفاجأة صادمة.. هذا ما قضت به محكمة لبنانية بشأن الفنان فضل شاكر

مفاجأة صادمة.. هذا ما قضت به محكمة لبنانية بشأن الفنان فضل شاكر

مي سليم تنفصل عن زوجها الممثل قبل انتهاء شهر العسل

مي سليم تنفصل عن زوجها الممثل قبل انتهاء شهر العسل

&#34;الحسد&#34; يُدمر منزل حليمة بولند.. والأخيرة مُنهارة نفسياً

"الحسد" يُدمر منزل حليمة بولند.. والأخيرة مُنهارة نفسياً

شاهد كيف احتفلت ملكة جمال لبنان بيرلا حلو بعيد ميلادها

شاهد كيف احتفلت ملكة جمال لبنان بيرلا حلو بعيد ميلادها

عربي

مصرع 40 حوثياً بغارات للتحالف العربي على الحديدة

مصرع 40 حوثياً بغارات للتحالف العربي على الحديدة

العبادي يأمر قوات الأمن بعدم إطلاق النار على المحتجين

العبادي يأمر قوات الأمن بعدم إطلاق النار على المحتجين

أربع اصابات مع تجدد التظاهرات بالبصرة وفي ذي قار جنوب العراق

أربع اصابات مع تجدد التظاهرات بالبصرة وفي ذي قار جنوب العراق

&#34;السيلفي&#34; لمحاربة العنصرية ضدّ المهاجرين بالجزائر

"السيلفي" لمحاربة العنصرية ضدّ المهاجرين بالجزائر