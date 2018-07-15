شؤون فلسطينية

استطلاع.. 44% من الإسرائيليين يرون أن حماس انتصرت بجولة التصعيد الأخيرة بغزة

استطلاع.. 44% من الإسرائيليين يرون أن حماس انتصرت بجولة التصعيد الأخيرة بغزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشر موقع (واللا)، استطلاع رأي ظهر فيه بأن 44% من الجمهور الإسرائيلي، يعتقدون بأن حماس من انتصرت في جولة التصعيد الأخيرة التي انتهت ليلة أمس، في حين يعتقد 27% من الإسرائيليين بأن "إسرائيل" من انتصر في الجولة الأخير، بينما أوضح 29% من الإسرائيليين بأنهم لا يعرفون الإجابة.

ووفقاً لموقع (واللا) فقد أظهر الاستطلاع أيضاً بأن 61% من الإسرائيليين يعتقدون بأنه لم يكن هناك حاجة لوقف إطلاق النيران في الجولة الأخيرة، في حين صوت 27 % بضرورة وقف إطلاق النار بينما صوت 12% بأنهم لا يعرفون، بحسب ما جاء على موقع (عكا).

أما بخصوص سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تتعامل بها مع قطاع غزة، فقد صوت 58% من الإسرائيليين بأنهم لا يدعمون سياسة الحكومة مع غزة بينما صوت 35% بدعمهم لهذه السياسة في حين صوت 12% بأنهم لا يعرفون.

هذا وقد دعا 45% من الإسرائيليين إلى ضرورة تنفيذ عملية عسكرية موسعة في قطاع غزة، بينما صوت 37% بعدم تأييدهم للعملية العسكرية في غزة في حين صوت 18 % بأنهم لا يعرفون.

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