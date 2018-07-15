عبر "دنيا الوطن".. الوزير الحساينة يوفر شقة سكنية لعائلة القرعان

وأبلغ الحساينة، عبر "دنيا الوطن"، ابنة المواطن القرعان بقرار الوزارة توفير وحدة سكنية لهم في جحر الديك خاصة بعد مقطع الفيديو الذي تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول الوضع الذي تعيشه العائلة.





خاص دنيا الوطن - محمد عوضأبلغ وزير الأشغال العامة والإسكان، الدكتور مفيد الحساينة، عائلة المواطن عاطف القرعان، أنه تقرر توفير شقة سكنية للعائلة، وذلك بناءً على توصيات وتعليمات رئيس الوزراء رامي الحمد لله.ووعد الحساينة بتسليم الشقة في ظرف زمني أسبوع فقط، وذلك بناءً على توصيات رئيس حكومة التوافق الدكتور رامي الحمد لله، لإنقاذ العائلة وتوفير لهم حياة مناسبة وكريمة.