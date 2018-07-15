تحدياً للاحتلال.. الوزير صيدم يُعلن إنطلاق العام الدراسي بالخان الأحمر

وقال صيدم، لإذاعة (صوت فلسطين)، الأحد، إن العام الدراسي سيبدأ أياً كان شكله وسنتصدى لكل محاولات تعطيله من قبل الاحتلال.





وأوضح صيدم، أنه تم اليوم إرسال وفد فني للقيام بأعمال صيانة وتأهيل لمدرسة الخان الأحمر تمهيداً لافتتاح العام الدراسي منها غدا واستقبال الطلاب البالغ عددهم 140.

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير التربية والتعليم العالي، صبري صيدم، عن اطلاق العام الدراسي غداً في تجمع الخان الأحمر رغم سعي سلطات الاحتلال لاستصدار قرار من محكمته العليا بإزالة مدرسة التجمع لعرقلة بدء العام الدراسي.