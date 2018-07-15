شؤون فلسطينية

تحدياً للاحتلال.. الوزير صيدم يُعلن إنطلاق العام الدراسي بالخان الأحمر

تحدياً للاحتلال.. الوزير صيدم يُعلن إنطلاق العام الدراسي بالخان الأحمر
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير التربية والتعليم العالي، صبري صيدم، عن اطلاق العام الدراسي غداً في تجمع الخان الأحمر رغم سعي سلطات الاحتلال لاستصدار قرار من محكمته العليا بإزالة مدرسة التجمع لعرقلة بدء العام الدراسي.

وقال صيدم، لإذاعة (صوت فلسطين)، الأحد، إن العام الدراسي سيبدأ أياً كان شكله وسنتصدى لكل محاولات تعطيله من قبل الاحتلال.

وأوضح صيدم، أنه تم اليوم إرسال وفد فني للقيام بأعمال صيانة وتأهيل لمدرسة الخان الأحمر تمهيداً لافتتاح العام الدراسي منها غدا واستقبال الطلاب البالغ عددهم 140.

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