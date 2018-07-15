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شؤون فلسطينية

الأعرج يطلع على احتياجات مجلس الخدمات المشترك الشعراوية من المشاريع التطويرية

الأعرج يطلع على احتياجات مجلس الخدمات المشترك الشعراوية من المشاريع التطويرية
رام الله - دنيا الوطن
اطلع وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، على احتياجات مجلس الخدمات المشترك الشعراوية، واحتياجات بلدية بلعا، ومجلس قروي عكابا بمحافظة طولركم، من المشاريع التنموية والتطويرية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بمدينة البيرة اليوم الأحد، بحضور الوكيل المساعد لشؤون المديريات عبد الكريم سدر، والوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية عمر سمحة، ومدير عام المشاريع عمر شرقية، ومدير عام حكم محلي طولكرم إياد خلف، ورئيس وأعضاء مجلس الخدمات المشتركة الشعراوية، ورئيس بلدية بلعا، ورئيس مجلس قروي عكابا.

واستعرض الحضور أبرز الاحتياجات من المشاريع التنموية والتطويرية والتي من شأنها أن تخدم المنطقة برمتها ومنها مشاريع تأهيل البنية التحتية، وتعبيد طرق داخلية ورئيسة، وتوفير عدادات دفع مسبق، وبناء مرافق عامة، إضافة إلى مناقشة ملفات حيوية كالهرباء والمياه، والصرف الصحي، والمخططات الهيكلية، وغيرها من الاحتياجات.

بدوره، أكد الأعرج أن الوزارة تتابع عن كثب لكافة الاحتياجات وتعمل على تلبيتها ضمن الإمكانات المتاحة وحسب الأولوية في التنفيذ.

وأشار الأعرج إلى أن الوزارة رصدت رزمة من المشاريع  من موازنتها التطويرية لصالح بلديات ومجالس قروية في محافظة طولكرم والتي سيتم تنفيذها خلال العام الجاري، وستعمل جاهدة على توفير المزيد من الدعم المالي من خلال الجهات والدول المانحة لتنفيذ مزيد من المشاريع والتي تهدف بالأساس لتعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في أراضيهم.

وأضاف الأعرج أن الوزاة ستعمل على متابعة كافة القضايا المتعلقو بعمل مجلس الخدمات المشترك وستقوم بعمل مراجعة شاملة لكافة الجوانب من أجل التطوير.

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