دولي

وزير الخارجية الألماني يحذر ترامب من الصفقات "أحادية" مع بوتين

وزير الخارجية الألماني يحذر ترامب من الصفقات "أحادية" مع بوتين
رام الله - دنيا الوطن
حذر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من إبرام صفقات أحادية الجانب، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائهما المرتقب غدًا الإثنين.

وفي تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية الخاصة في عددها الأسبوعي الصادر اليوم الأحد، قال ماس: "نرى أننا بحاجة للحوار مع روسيا، لذلك سيكون أمرًا جيدًا حين تتحدث واشنطن مع موسكو"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).

وتابع: "سيسفر اللقاء بين بوتين وترامب عن تقدم، إذا خرج باتفاق على محفزات لنزع السلاح النووي". مضيفًا "هذا من شأنه أن يجعل العالم أكثر أمنا".

وحذر ماس ترامب من إبرام صفقات أحادية الجانب مع روسيا على حساب الدول الغرببة.

وقال ماس "من يسيء لشركائه، يخاطر بأن يكون خاسرًا في النهاية".

وأوضح "الصفقات الأحادية الجانب مع روسيا على حساب الشركاء الغربيين، تضر في النهاية الولايات المتحدة أيضًا"، دون أن يذكر تفاصيل إضافية.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيسان ترامب وبوتين في العاصمة الفنلدية هلسنكي، غدًا الإثنين.

وحسب تقديرات أممية، يتواجد في العالم حاليا نحو 15 ألف رأس نووي، تمتلك معظمها الولايات المتحدة وروسيا.

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