أبو قصي لـ "دنيا الوطن": مستعدون للحرب مع الاحتلال ونحن بمراحل الإعداد

خاص دنيا الوطنأكد أبو قصي المتحدث باسم كتائب شهداء الأقصى، مجموعات الاستشهادي نبيل مسعود، الجناح العسكري لحركة فتح، أن المقاومة الفلسطينية، مستعدة لأي مواجهة مقبلة مع الاحتلال، مهما كلفت من ثمن.وقال أبو قصي في لقاء خاص عبر "دنيا الوطن": "الاحتلال يعلم جيداً، أنه في كل معركة يخوضها، تكون غزة مقبرة الغزاة، وأنه خاسر، والمقاومة الفلسطينية في مراحل الإعداد".وأضاف: "نحن نتشوق للقاء الاحتلال الإسرائيلي، حتى نُثخن فيه الجراح باذن الله".