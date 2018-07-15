عاجل

  • مغادرة المنسق العام للأمم المتحدة ملادينوف غزة عبر معبر بيت حانون شمال غزة

مباشر | كأس العالم - روسيا 2018 .. توقعات نهائي كأس العالم فرنسا و كرواتيا

شؤون فلسطينية

أبو قصي لـ "دنيا الوطن": مستعدون للحرب مع الاحتلال ونحن بمراحل الإعداد

أبو قصي لـ "دنيا الوطن": مستعدون للحرب مع الاحتلال ونحن بمراحل الإعداد
خاص دنيا الوطن
أكد أبو قصي المتحدث باسم كتائب شهداء الأقصى، مجموعات الاستشهادي نبيل مسعود، الجناح العسكري لحركة فتح، أن المقاومة الفلسطينية، مستعدة لأي مواجهة مقبلة مع الاحتلال، مهما كلفت من ثمن.

وقال أبو قصي في لقاء خاص عبر "دنيا الوطن": "الاحتلال يعلم جيداً، أنه في كل معركة يخوضها، تكون غزة مقبرة الغزاة، وأنه خاسر، والمقاومة الفلسطينية في مراحل الإعداد".

وأضاف: "نحن نتشوق للقاء الاحتلال الإسرائيلي، حتى نُثخن فيه الجراح باذن الله".


 

أخبار ذات صلة

هآرتس: هكذا توصلت الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لهدنة بغزة أمس

هآرتس: هكذا توصلت الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لهدنة بغزة أمس

صحيفة: تفاهمات مصرية جديدة مع حماس حول ملفات الموظفين والسلاح وتمكين الحكومة

صحيفة: تفاهمات مصرية جديدة مع حماس حول ملفات الموظفين والسلاح وتمكين الحكومة

الأعرج يطلع على احتياجات مجلس الخدمات المشترك الشعراوية من المشاريع التطويرية

الأعرج يطلع على احتياجات مجلس الخدمات المشترك الشعراوية من المشاريع التطويرية

صيدم يُعفي طلبة البلدة القديمة بالقدس من رسوم الجامعات المحلية

صيدم يُعفي طلبة البلدة القديمة بالقدس من رسوم الجامعات المحلية

الخارجية تُدين العدوان على قطاع غزة وتعتبره محاولة لتمرير المشاريع التصفوية

الخارجية تُدين العدوان على قطاع غزة وتعتبره محاولة لتمرير المشاريع التصفوية

&#34;التعاون&#34; مستمرة في حملة &#34;نصرة لفلسطين...نداء لإغاثة غزة&#34;

"التعاون" مستمرة في حملة "نصرة لفلسطين...نداء لإغاثة غزة"

الصحة بغزة: وفيات الأمهات تسجل انخفاضاً ملموساً خلال عام 2017

الصحة بغزة: وفيات الأمهات تسجل انخفاضاً ملموساً خلال عام 2017

ملادينوف: غزة كانت بالأمس على حافة الحرب

ملادينوف: غزة كانت بالأمس على حافة الحرب

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ غزة

صواريخ غزة

شؤون فلسطينية

الأعرج يطلع على احتياجات مجلس الخدمات المشترك الشعراوية من المشاريع التطويرية

الأعرج يطلع على احتياجات مجلس الخدمات المشترك الشعراوية من المشاريع التطويرية

صيدم يُعفي طلبة البلدة القديمة بالقدس من رسوم الجامعات المحلية

صيدم يُعفي طلبة البلدة القديمة بالقدس من رسوم الجامعات المحلية

الخارجية تُدين العدوان على قطاع غزة وتعتبره محاولة لتمرير المشاريع التصفوية

الخارجية تُدين العدوان على قطاع غزة وتعتبره محاولة لتمرير المشاريع التصفوية

&#34;التعاون&#34; مستمرة في حملة &#34;نصرة لفلسطين...نداء لإغاثة غزة&#34;

"التعاون" مستمرة في حملة "نصرة لفلسطين...نداء لإغاثة غزة"

الصحة بغزة: وفيات الأمهات تسجل انخفاضاً ملموساً خلال عام 2017

الصحة بغزة: وفيات الأمهات تسجل انخفاضاً ملموساً خلال عام 2017

مالية غزة: بدء صرف دفعة للموظفين غدًا

مالية غزة: بدء صرف دفعة للموظفين غدًا

التربية و&#34;الاتصالات&#34; توقعان مذكرة لتقديم 550 منحة دراسية للتعليم الأكاديمي والمهني

التربية و"الاتصالات" توقعان مذكرة لتقديم 550 منحة دراسية للتعليم الأكاديمي والمهني

الحمد الله يترأس اجتماعاً للجنة العليا للقدس

الحمد الله يترأس اجتماعاً للجنة العليا للقدس

منوعات

زين العمر يتعرض لإطلاق نار.. وهذا وضعه الصحي

زين العمر يتعرض لإطلاق نار.. وهذا وضعه الصحي

في اقتباس الأغاني القديمة.. ماذا اختلف بين &#34;عم يا صياد&#34; الليثي وسعاد حسني؟

في اقتباس الأغاني القديمة.. ماذا اختلف بين "عم يا صياد" الليثي وسعاد حسني؟

صور: إبن أنغام الكويتي يخطف الأنظار بوسامته.. شاهدوا كم تغيّر؟

صور: إبن أنغام الكويتي يخطف الأنظار بوسامته.. شاهدوا كم تغيّر؟

فيديو: بعد وصفه لتامر حسني بالـ&#34;النسونجي&#34; و&#34;الخائن&#34;.. اعلامي لبناني يعتذر علناً

فيديو: بعد وصفه لتامر حسني بالـ"النسونجي" و"الخائن".. اعلامي لبناني يعتذر علناً

شاهد ما تفعله رانيا يوسف في أول ظهور لها بعد طلاقها للمرة الثالثة

شاهد ما تفعله رانيا يوسف في أول ظهور لها بعد طلاقها للمرة الثالثة

بعد إثارتها دائماً للجدل بملابسها &#34;الفاضحة&#34;..منى هلا تتزوج من حبيبها بعد إسلامه

بعد إثارتها دائماً للجدل بملابسها "الفاضحة"..منى هلا تتزوج من حبيبها بعد إسلامه

مفاجأة صادمة.. هذا ما قضت به محكمة لبنانية بشأن الفنان فضل شاكر

مفاجأة صادمة.. هذا ما قضت به محكمة لبنانية بشأن الفنان فضل شاكر

مي سليم تنفصل عن زوجها الممثل قبل انتهاء شهر العسل

مي سليم تنفصل عن زوجها الممثل قبل انتهاء شهر العسل

&#34;الحسد&#34; يُدمر منزل حليمة بولند.. والأخيرة مُنهارة نفسياً

"الحسد" يُدمر منزل حليمة بولند.. والأخيرة مُنهارة نفسياً

شاهد كيف احتفلت ملكة جمال لبنان بيرلا حلو بعيد ميلادها

شاهد كيف احتفلت ملكة جمال لبنان بيرلا حلو بعيد ميلادها

عربي

أربع اصابات مع تجدد التظاهرات بالبصرة وفي ذي قار جنوب العراق

أربع اصابات مع تجدد التظاهرات بالبصرة وفي ذي قار جنوب العراق

&#34;السيلفي&#34; لمحاربة العنصرية ضدّ المهاجرين بالجزائر

"السيلفي" لمحاربة العنصرية ضدّ المهاجرين بالجزائر

إجراءات حكومية عاجلة لاحتواء الاحتجاجات بالعراق

إجراءات حكومية عاجلة لاحتواء الاحتجاجات بالعراق

هيئة المسح الأمريكية: زلزال قوي قبالة اليمن

هيئة المسح الأمريكية: زلزال قوي قبالة اليمن