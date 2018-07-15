الصحة بغزة: وفيات الأمهات تسجل انخفاضاً ملموساً خلال عام 2017

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس اللجنة الوطنية لوفيات الأمومة، د. عبد الرزاق الكرد، أن وفيات الأمهات، شكلت انخفاضاً ملموساً خلال العام المنصرم 2017 حيث بلغت نسبته 10,3 من مئة ألف ولادة حية.وأشار د. الكرد، إلى أن عدد الولادات المسجلين خلال نفس العام بلغت 58,302 ولادة حية، ولم يسجل منها سوى 6 حالات وفاة، مشيراً إلى أن هذا الانخفاض يشكل إنجازاً مهماً مقارنة بالأعوام السابقة، ومعدل وفيات الأمهات في دول الجوار.وأشاد د. الكرد بعمل اللجنة الوطنية للوفيات، التي تعمل في ظل أصعب الظروف لمتابعتها، وتقديم خدمات الولادة للسيدات، باتباع بروتوكولات الولادة الآمنة، والتنسيق ما بين الرعاية الأولية والمستشفيات.