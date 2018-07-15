ملادينوف: غزة كانت بالأمس على حافة الحرب

رام الله - دنيا الوطن

قال المنسق الأممي الخاص لعملية السلام، نيكولاي ملادينوف: إن قطاع غزة، كان بالأمس على حافة الحرب، لافتاً إلى أن هناك جهوداً كبيرة للابتعاد عن شبح الحرب، ولا أحد يريد هذه المواجهة.







وتابع: "أتوجه للفصائل الفلسطينية بنداء، ألا تحاولوا استفزاز وإنشاء أحداث استفزازية على السلك الفاصل بين القطاع وإسرائيل".



ودعا ملادينوف، خلال مؤتمر صحفي في مدينة غزة، الأحد، الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والجانب الإسرائيلي للتراجع عن الحافة (حافة حرب حقيقية)، ووقف التصعيد الحاصل.وأضاف: "الأمم المتحدة لن تغادر قطاع غزة؛ وإنما ستزيد من تواجدها داخله، كي تكون أكثر فاعلية وقوة في تزويد الفلسطينيين بالمساعدات".وكشف عن وجود جهود كبيرة من أجل إبعاد شبح الحرب عن قطاع غزة، مطالباً الفلسطينيين بـ"التراجع والمحافظة على سلمية المظاهرات الحدودية".ودعا ملادينوف، إلى ضرورة وقف إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون ووقف الطائرات الورقية الحارقة، مطالباً إسرائيل أن تكون أكثر انضباطاً في ردود فعلها تجاه الأحداث بغزة.وأكمل: "أتوجّه للقناص الإسرائيلي بالدعوة لعدم إطلاق النار على الأطفال"، مشدداً على ضرورة إعطاء السلام فرصة حقيقية، مشيراً إلى أن السكان في الجانبين (الفلسطيني والإسرائيلي) يريدون العيش بسلام، ولا يريدون أن يروا حياتهم مهددة بالصواريخ.وعبّر ملادينوف عن استيائه لتدهور الأوضاع السياسية، وتوقف مباحثات المصالحة الفلسطينية بين حركتي (فتح) و(حماس)، قائلاً: "يجب إحياء المباحثات التي تعيد الوحدة بين القطاع والضفة الغربية بحكومة واحدة ونظام سياسي واحدة وسلطة واحدة وسلاح واحد".وأكّد على أن الدولة الفلسطينية لا يمكن أن تُقام بدون "قطاع غزة، ولا يمكن إنشاء دولة بغزة فقط، محذراً من خطورة الأوضاع الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون في قطاع غزة، كما عبّر عن آماله في "الحصول على مساعدات لتقديمها للفلسطينيين، الذين باتوا متعبين من الصراع".وقال: "نواصل العمل بتقارب أكثر من زملائنا في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في ظل الأزمة المالية التي يعانون منها".