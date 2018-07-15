التربية و"الاتصالات" توقعان مذكرة لتقديم 550 منحة دراسية للتعليم الأكاديمي والمهني

وقّعت وزارة التربية والتعليم العالي، ممثلة بوزيرها د. صبري صيدم، ومجموعة الاتصالات الفلسطينية، ممثلة برئيسها التنفيذي عمار العكر، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لتوزيع 550 منحة دراسية جامعية على مجموعة مختارة من الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة (الإنجاز)، في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما وقّع الجانبان مذكرة أخرى لرعاية المتفوقين بامتحان (الإنجاز) ورعاية حفل تكريم أوائل (الإنجاز) والجامعات، والكليات وذوي الإعاقة.





وحضر مراسم التوقيع على مذكرتي التفاهم وكيل الوزراة د. بصري صالح، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والأبنية واللوازم م. فواز مجاهد، والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير أ. عزام أبو بكر، وعدد من المديرين العامين وأسرتي الوزارة ومجموعة الاتصالات.





وفي هذا السياق، أكد د. صيدم على أهمية تقديم هذه المنح لخدمة الطلبة المتميزين وتمكينهم من الالتحاق بقطاع التعليم الجامعي، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وتأكيداً على الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص لخدمة القطاع التعليمي، مشدداً على أنَّ الاتفاق يتضمن تقديم (100) منحة للطلبة في المجالات التقنية وكذلك تشجيع الطلبة للالتحاق بتخصصات نادرة كالرياضيات والفيزياء وغيرها من تخصصات العلوم؛ من خلال تقديم (50) منحة إضافية لهذه التخصصات.





وأشاد صيدم بدور مجموعة الاتصالات في خدمة التعليم العالي، خاصةً التزامها السنوي بتقديم مجموعة من المنح وتطوير فكرة البرنامج وأدوات العمل في تقديم المنح ومتابعتها، داعياً مؤسسات القطاع الخاص إلى تبني هذا النهج والالتزام بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية اتجاه الطلبة والمجتمع الفلسطيني.





من جهته قال العكر: "يشرفنا استمرار التعاون المستمر مع وزارة التربية والتعليم العالي وعلى رأسها معالي الوزير الدكتور صبري صيدم، ونثمن جهوده المبذولة من أجل تطوير قطاع التعليم في فلسطين بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المواكبة لهذا القطاع، والتي تعمل على تسهيل التحصيل العلمي وتوفير الوقت والجهد لطالبي العلم"، مباركاً للوزارة نظام امتحان الثانوية العامة الجديد "الإنجاز"، والذي يتناسب مع توجهاتها التطويرية وسعيها الدائم لتوظيف التكنولوجيا في التعليم وتطبيق البرامج النوعية التي تنسجم مع روح العصر.









وأشار العكر إلى أن الجميع يترقب هذه الأيام موعد ظهور نتيجة امتحان الثانوية العامة، وتمنى لجميع الطلبة التفوق والنجاح واختيار التخصصات المناسبة، مصرحاً أن مجموعة الاتصالات ما زالت مستمرة في أداء دورها الريادي في تمكين الشباب من خلال "برنامج مجموعة الاتصالات للمنح الجامعية والمهنية"، حيث قدمت مجموعة الاتصالات منذ إطلاق البرنامج عام 2010؛ (3790) منحة حتى اللحظة، وبلغ عدد الخريجين 311 خريجاً وخريجة، كما وتواصل المجموعة دعم المتفوقين والمبدعين من أوائل الثانوية العامة وأوائل الكليات في الجامعات من خلال تكريمهم وللسنة 12 على التوالي من أجل تعزيز حافز الإبداع لديهم.





وأعلن العكر، أن عدد المنح الكلي لعام 2017 سيكون 550 منحة موزعة كالآتي: 400 منحة للمنح الجامعية للتخصصات المعتمدة حسب الآلية، و100 منحة مهنية ضمن التخصصات التي تحددها وزارة التربية والتعليم العالي على أن تكون تخصصات تقنية ومهنية بحتة، بالاضافة إلى 50 منحة جامعية جديدة لتخصص العلوم (علوم، فيزياء، كيمياء، رياضيات، أحياء).

رام الله - دنيا الوطن