شؤون فلسطينية

الحمد الله يترأس اجتماعاً للجنة العليا للقدس

الحمد الله يترأس اجتماعاً للجنة العليا للقدس
رام الله - دنيا الوطن
ترأس رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، نيابة عن الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اجتماعاً للجنة العليا للقدس.

وبحثت اللجنة سبل مواصلة دعم القدس وأهلها، ومساعي القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، والحكومة، في دعم الجهود الشعبية، وعلى الصعيد الدولي، للتصدي لمخططات الاحتلال في عزل مدينة القدس والتهجير القسري لسكانها، وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق المقدسات المسيحية والإسلامية، خاصة اقتحاماتهم المتكررة للمسجد الأقصى.

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي بمختلف مؤسساته، بتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فعلية لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها بحق أبناء شعبنا والمقدسات المسيحية والإسلامية، ووقف عمليات التهجير القسري لا سيما بحق أهلنا في (الخان الأحمر) ومختلف التجمعات الفلسطينية، وإلزامها بوقف الاستيطان، خاصة محاولاتها تنفيذ ما يسمى مشروع (E1).

وحضر الاجتماع مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، ووزير القدس ومحافظها عدنان الحسيني، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، ورئيس المؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح عدنان غيث.

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