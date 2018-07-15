"فتح" في غزة تطلق برنامجا خاصة بالتعبئة الفكرية لكوادرها

أطلقت حركة "فتح" في قطاع غزة، اليوم الأحد، برنامجاً خاصا بالتعبئة الفكرية لكوادرها في قطاع غزة.





وأوضح مسؤول ملف التعبئة الفكرية في الهيئة القيادية للحركة في القطاع سلمي الخوالدة، ان باكورة هذا البرنامج، تنظيم دورة تنمية المهارات القيادية المتقدمة الاولى لاعضاء وقيادة الاقاليم في القطاع.





وقال: إن الدورة تسعى الى تنمية قدرات الكادر، واختيار مجموعة منه وتأهيلهم كمدربين مستقبليين. والتي تستمر حتى الشهر المقبل.





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رام الله - دنيا الوطن