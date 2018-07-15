النائب العام يجتمع بقائد جهاز الضابطة الجمركية

بحث النائب العام المستشار د. أحمد براك، اليوم الأحد، مع العميد اياد بركات قائد جهاز الضابطة الجمركية، بحضور الاستاذ ياسر حماد رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية، والرائد مأمون العبد مدير الدائرة القانونية بالضابطة الجمركية سبل وآليات التعاون والتنسيق المشترك ما بين الطرفين.





حيث أكد النائب العام المستشار د. أحمد براك حرص النيابة العامة على التعاون مع مأموري الضبط القضائي المكلفين من الضابطة الجمركية بتسهيل مهامهم وتذليل كافة العقبات امامهم في ملاحقة مرتكبي الجرائم وفق اختصاصهم المحدد في كافة المناطق، وأبدى النائب العام استعداد النيابة العامة لتدريب كوادر الضابطة الجمركية فيما يتعلق بالضبط والتفتيش وصياغة محاضر الاستدلال.





من جهته استعرض العميد إياد بركات آلية عمل جهاز الضابطة الجمركية وانجازاتها ودورها في مكافحة التهريب والاغذية الفاسدة ومنتجات المستوطنات، مشيداً بجهود وتعاون نيابة الجرائم الاقتصادية بشكل خاص والنيابة العامة بشكل عام مع الضابطة الجمركية.





رام الله - دنيا الوطن