لبحث المصالحة ورد حماس.. عزام الأحمد يصل القاهرة خلال ساعات

من المقرر، أن يصل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، خلال الساعات القليلة المقبلة، إلى العاصمة المصرية (القاهرة).







وقال الناطق باسم حركة فتح، أسامة القواسمي، لـ "دنيا الوطن"، إن الأحمد توجه إلى القاهرة؛ لسماع موقف حركة حماس من تطبيق الاتفاقيات الموقعة مع الحركة.







وأضاف القواسمي، أن الأحمد سيبحث مع جهاز المخابرات المصرية، نتائج مباحثاته مع وفد المكتب السياسي لحركة حماس والذي زار القاهرة الأسبوع الماضي.







وأشار القواسمي، إلى أن الأحمد، والذي تُوكل له حركة فتح مسؤولية ملف المصالحة، سيناقش مع المصريين كافة جوانب ملف المصالحة، وآخر ما توصلت إليه السلطات المصرية بهذا الشأن.







يذكر، أن وفداً من حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، زار القاهرة الأسبوع الماضي، وذلك لبحث عدة ملفات أبرزها المصالحة الفلسطينية والعلاقات الثنائية.







وتطالب حركة فتح بتطبيق اتفاق القاهرة 2017 وتمكين الحكومة في قطاع غزة، رافضةً أي حوارات جديدة أو اتفاقيات جديدة فيما يتعلق بهذا الملف.

خاص دنيا الوطن- أحمد جلال