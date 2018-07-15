نائب محافظ سلطة النقد يفتتح برنامجاً تدريبياً لطلبة من جامعة فلسطين التقنية

رام الله - دنيا الوطنافتتح نائب محافظ سلطة النقد د. رياض أبو شحادة، برنامجاً تدريبياً لطلبة من قسم العلوم المالية والمصرفية، بجامعة فلسطين التقنية خضوري، بحضور الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي د. إيهاب القبج، ورئيس قسم العلوم المالية والمصرفية في الجامعة د. محمد أبو عمشة، ومدير دائرة الموارد البشرية في سلطة النقد الآنسة إيناس حجازي.ويأتي هذا البرنامج في سياق البرامج التدريبية التي تنظمها سلطة النقد لطلبة الجامعات الفلسطينية، ويشتمل على محاضرات وتدريبات عملية حول العديد من مهام وأدوار سلطة النقد وعلاقتها بالقطاع المصرفي، يقدمها ممثلون عن مختلف الدوائر من سلطة النقد، من خلال أربعة لقاءات بواقع لقاء كل أسبوع.وخلال افتتاح البرنامج التدريبي قدم د. أبو شحادة شرحاً تعريفياً للطلبة عن رؤية وأهداف سلطة النقد ودورها في تطوير القطاع المصرفي الفلسطيني والحفاظ على استقراره، وتعزيز شبكة الأمان المالي، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتزام سلطة النقد بالتعليمات الدولية في هذا المجال وتطوير الإجراءات والتعليمات الرقابية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.من جانبه، أكد د. القبج على أهمية تنظيم مثل هذه البرامج التي تسهم في تعزيز المعرفة والمهارة العملية لدى طلبة الجامعات لاسيما الخريجين منهم، وتهيئتهم للانخراط في سوق العمل بعد تخرجهم.وتقدم د. أبو عمشة بالشكر لسلطة النقد على تعاونها في تنظيم هذا البرنامج التدريبي الذي يساعد الطلبة على الجمع بين الجوانب النظرية والعملية في تخصصاتهم، مشيداً بدور سلطة النقد كأحد المؤسسات الوطنية المتميزة بأدائها، وتحمل مسؤوليتها المجتمعية تجاه كافة شرائح المجتمع.