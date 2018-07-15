بعد فضيحة ملجأ الأطفال.. دعوات في الهند لتجريد الأم تيريزا من وسام الشرف

رام الله - دنيا الوطنتصاعدت حدة المطالبات في الهند من أجل تجريد القديسة "الأم تيريزا" من وسام الشرف "جوهرة الهند" الذي أعطي لها منذ قرابة 40 عاماً.وبحسب موقع "غلوبال نيوز" الكندي، فإن السلطات الهندية اقتحمت الأسبوع الفائت ملجأ كان يتاجر بالأطفال، كان يدار من قبل إحدى مؤسسات الأم تيريزا.وقالت سلطات الشؤون الاجتماعية في الهند إن راهبة وشخصاً آخر متورطان ببيع الأطفال إلى الأزواج الذين لا ينجبون لقاء مبلغ يتراوح بين 550$ و1450$.وتستمر سلسلة الفضائح المتعلقة بالاتجار بالأطفال في الهند منذ سنوات عدة بالظهور، خاصة من المؤسسات التابعة للأم تيريزا في البلاد.ويوم الخميس الماضي، طالب أحد نواب الأحزاب الحاكمة في الهند أن يتم تجريد الأم تيريزا من وسام الشرف، في حال تم التأكد فعلاً من كون المجموعات الخيرية التابعة لها، التي تدير الملاجئ، تتاجر فعلاً بالأطفال.ويأتي هذا التصريح، بعد مجموعة من الانتقادات التي طالت الأم تيريزا خلال فتراتها الذهبية وعلاقاتها ببعض الديكتاتوريين حول العالم.