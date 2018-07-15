مصرع مواطن بحادث سير قرب قرية عين يبرود شمال البيرة

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن مواطناً (24 عاماً)، لقي مصرعه، في حادث سير ذاتي بدراجة نارية، وقع قرب قرية عين يبرود، شمال البيرة.وأضاف ارزيقات، أن الشرطة باشرت بالتحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.