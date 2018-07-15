هنية: المقاومة تقف للاحتلال بالمرصاد وإسرائيل ناشدت العالم للعودة إلى الهدوء

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية،

إن الاحتلال الإسرائيلي، يسعى لفرض معادلات وقواعد الاشتباك، لافتاً إلى أن المقاومة الفلسطينية، تقف له بالمرصاد، وترد عليه وتربك حساباته وتفرض معادلاتها.





وأضاف هنية، خلال تشييع جثماني شهيدي أمس، اليوم الأحد: إن الاحتلال ناشد العديد من الأطراف حتى يعود إلى مربع التهدئة، مضيفاً: "سنوجه مسيرات أشد وأعظم، ونحن عندما نُضرب ننتصر، وعندما نُضرب ننتصر".





وتابع: "المقاومة تُشكل الحماية لمسيرات العودة السلمية التي أحدثت كل هذا الحراك الهائل من أجل قضية فلسطين وغزة، ولا مشاريع توطين أو تهجير يمكن أن تُسقط حق العودة".





وأكمل: "مسيراتنا مستمرة حتى تحقق أهدافها، وفي مقدمتها رفع الحصار وتنفيذ حق العودة، ولم يعد شعبنا الفلسطيني يؤمن بالوعود ولا بالروايات ولا بالمشاريع، والشعب الفلسطيني يريد نتائج حقيقية لإنهاء الحصار مرة وإلى الأبد".





واستطرد: "لن يجرؤ طرف؛ ليقف ويقول: سنتنازل عن القدس وحق العودة، ومن يفعل ذلك يرفضه التاريخ وسيحاكمه الشعب، وصفقة القرن أمام مسيرات العودة صفقة تترنح وولدت ميتة وأشك أن هناك صفقة".





وأكمل: "لن نسمح للاحتلال أن يفرض علينا معادلات جديدة، ومسيرات العودة، أعادت قضية غزة للواجهة، فإما يُرفع الحصار أو تزداد شدة المسيرات".