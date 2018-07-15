نتنياهو: لم نوافق على هدنة تسمح باستمرار إطلاق البالونات الحارقة

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، تعقيباً على القصف الإسرائيلي، الذي طال أهدافاً في قطاع غزة يوم أمس: "إن إسرائيل لم توافق على اتفاق وقف إطلاق النار دون وقف إطلاق البالونات الورقية الحارقة".وأضاف: "آمل أن حماس فهمت الرسالة، سمعت أن هناك من يقول بأن إسرائيل أوقف التصعيد بطريقة تسمح بها استمرار إطلاق الطائرات الورقية الحارقة، هذا غير صحيح، نحن لسنا مستعدين للقبول بأي عمل عدائي ضدنا، وسنردّ على ذلك"، بحسب ما جاء على موقع (I24NEWS).وتأتي تصريحات نتنياهو فيما تسببت الطائرات الورقية الحارقة التي تطلق من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية بافتعال ثلاثة حرائق في منطقة إيرز المتاخمة لقطاع غزة.وتواصل القصف الصاروخي من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، خلال ساعات الليل بالرغم من الإعلان في ساعة متأخرة من مساء أمس عن التوصل إلى تفاهم لوقف إطلاق النار. فقد دوت صافرات الإنذار عدة مرات منذ ما بعد منتصف الليل ولغاية الآن، وقد تم رصد سقوط عدة قذائف صاروخية في مناطق متعددة في غلاف غزة.وكان الطيران الإسرائيلي، يغير على مواقع تابعة لحركة حماس وللجهاد الإسلامي، رداً على هذه الصواريخ التي لم تتوقف خلال ساعات الليل، رغم وتيرتها الأخف من ساعات نهار الأمس.وأفادت مصادر محلية في قطاع غزة، بأن طائرات إسرائيلية استهدفت موقعاً عسكرياً في حي التفاح شرقي مدينة غزة، بصاروخين على الأقل، كما أصيب عدد من المواطنين، إثر استهداف الطيران الإسرائيلي لمجموعة في محيط أحد المنازل في حي التفاح شرقي مدينة غزة، وفقاً لذات المصادر.وأكدت المصادر، نجاة المجموعة من الاستهداف، إلا أن الصاروخ سقط في محيط أحد المنازل، مما أدى إلى وقوع إصابات إثر تطاير الشظايا على المنازل.