طائرة استطلاع تستهدف مطلقي البالونات شمال ووسط القطاع





وأفادت مصادر محلية، أن هناك أنباء عن وجود إصابة بين المواطنين.





في غضون ذلك، اطلقت طائرة استطلاع صاروخاً آخراً على مطلقي البالونات الحارقة شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، دون وقوع اصابات بين المواطنين.









رام الله - دنيا الوطناستهدفت طائرة استطلاع إسرائيلية اليوم، الأحد، مجموعة من مطلقي البالونات الحارقة شرقي مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.