منع 29 فلسطينياً من السفر بمعبر الكرامة الأسبوع الماضي

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 29 فلسطينيًا من السفر عبر (معبر الكرامة) مع الجانب الأردني الأسبوع المنصرم، بحجة المنع الأمني.





وذكر تقرير صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة يوم السبت، أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (30718) شخصاً، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (29010) أشخاص، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة.





وأوضح، أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (57) مطلوباً جنائياً وممنوعاً من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها.





وأشار إلى أنه تم التنسيق لـ (12) حالة مرضية؛ للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطن