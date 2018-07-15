الخضري يدعو المجتمع الدولي للانتقال لخطوات عملية لتغيير الواقع المتدهور بغزة

القانوني، وغير الأخلاقي، وغير الإنساني.



وشدد على أن رفع الحصار عن غزة هو البوابة الأساسية لتحسين الوضع الاقتصادي، وتجاوز الأزمات الإنسانية.



وأشار الخضري إلى تراجع القدرة الشرائية، وكساد الأسواق، وتُوقف عجلة الصناعة وإعادة الإعمار، وتُكبد القطاع الصناعي والتجاري خسائر فادحة، بسبب احتجاز البضائع لدى الاحتلال الإسرائيلي، الذي يرفض إدخالها إلى غزة مع التشديد الجديد على معبر كرم أبو سالم".



رام الله - دنيا الوطنقال النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار: إن معاناة قطاع غزة الإنسانية والاقتصادية، تتفاقم في ظل العدوان، وتشديد الحصار الإسرائيلي.وأكد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الأحد، "أنه من غير المقبول وخطير جداً، أن يبقى مليونا فلسطيني، يعيشون في غزة تحت القصف والعدوان والحصار".ودعا الخضري إلى تحرك فلسطيني وعربي وإسلامي ودولي عاجل، لمعالجة الأزمات الناتجة عن الحصار الممتد لأحد عشر عاماً، وذلك من خلال العمل على مشروعات اقتصادية، تهدف لتشغيل قطاعات العمال المتنوعة، حيث يزيد عدد العاطلين عن 300 ألف عامل، إضافة لآلاف الخريجين.وطالب الخضري المجتمع الدولي بالانتقال من مربع رصد الحالة الإنسانية في غزة، وإصدار تقارير عن صعوبة الوضع الإنساني، إلى مربع اتخاذ خطوات عملية مؤثرة في تغيير هذا الواقع الإنساني الخطير، والذي يتفق الجميع على توصيفه، وتبقى الحلولالعملية المطلوب الإسراع في تنفيذها.وناشد الخضري، نيكولاي ملادينوف، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، والمتابع بشكل حثيث لخطورة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، ببذل مزيد من الجهود لتجاوز أزمات غزة، التي تتفاقم كل يوم بشكل خطير ومتسارع، بسبب الحصار غير