أبو هولي: تعليمات واضحة من الرئيس عباس لتخفيف معاناة لاجئي الشتات

تعمل بكل طاقاتها لمعالجة قضايا المخيمات في لبنان والحفاظ على أمنه واستقراره.



وشدد على أن اللجان الشعبية ستقف في وجه المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية، وفي وجه صفقة القرن، التي تستهدف القدس واللاجئين.



وعلى صعيد آخر التقى الدكتور ابو هولي بمدير مكتب دائرة شؤون اللاجئين في لبنان جمال فياض، وكادر الدائرة وأطلعهم على زيارة وفد منظمة التحرير الفلسطينية لسوريا ونتائج هذه الزيارة.



وأكد على ضرورة تعزيز العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق مع اللجان الشعبية بما يصب في تخفيف معاناة اللاجئين في لبنان، ومواجهة المؤامرات التي تحاك على قضية اللاجئين.



وعلى هامش زيارة وفد المنظمة إلى لبنان، التقى الدكتور أبو هولي مجموعة عائدون للدفاع عن حق العودة في العاصمة اللبنانية بيروت، كما التقى بمجموعة عائدون في العاصمة السورية دمشق على هامش زيارة وفد المنظمة لسوريا.



وأكد أن مجموعة عائدون لها دور هام وطليعي في الحفاظ على الهوية الفلسطينية، وتعزيز الترابط بين أبناء المخيمات الفلسطينية في الشتات خاصة في سوريا ولبنان



وأشاد د. ابو هولي بأنشطة وفعاليات مجموعة عائدون في المخيمات الفلسطينية في الشتات وكذلك بأبحاثها العلمية وإصداراتها المختصة باللاجئين الفلسطينيين التي وصفها بالمهمة والقيمة.



واتفق الجانبان على تعزيز العمل المشترك من أجل النهوض بقضية اللاجئين واستنهاض كافة الطاقات والجهود لتشكيل رأي عام دولي ضاغط على حكومات دولهم تدعم حقوق شعبنا المشروعة في العودة الى دياره التي هجر منها عام 1948 طبقاً لما ورد في لقرار 194 وتقرير مصير وإقامة دولته المستلقة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس.



يشار إلى أن وفد منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، ويضم كلاً من عضوي اللجنة التنفيذية الدكتور أحمد أبو هولي رئيس دائرة شؤون اللاجئين، والدكتور واصل أبو يوسف وصل مساء يوم الجمعة، العاصمة اللبنانية بيروت بعد انتهاء زيارتهم لسوريا.



وشارك وفد المنظمة لحظة وصوله في المهرجان السياسي الذي أقيم في مخيم الرشيدية يوم أمس السبت بدعوة من حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح- إقليم لبنان، تأييداً لمواقف الرئيس محمود عباس في مواجهة المؤامرة الكبرى على مشروعنا الوطني، وتمسكاً بحقوقنا في الحرية والعودة والاستقلال، وإقامة الدولة المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.



رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، على أن القيادة الفلسطينية، تولي اهتماماً خاصاً للاجئين الفلسطينيين في الشتات وخاصة في لبنان وسوريا.وأضاف أبو هولي خلال لقائه صباح اليوم، بأمين سر اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية في لبنان أبو إياد شعلان، أن هناك تعليمات واضحة من الرئيس محمود عباس بالعمل بكل الإمكانات المتاحة لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وتعزيز صمودهم في المخيمات.وأشار إلى أن قضية اللاجئين تتعرض لمؤامرة أمريكية- إسرائيلية لتصفيتها من خلال إنهاء عمل وكالة الغوث الدولية، لافتاً إلى أن الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة، تحمل بعداً سياسياً في ظل استمرار الضغوط الأمريكية على الدول المانحة، وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي حالت دون تمرير طلب الدول الأعضاء من تخصيص موازنة ثابتة لدعم ميزانية وكالة الغوث من الميزانية العادية من الأمم المتحدة.وبحث د. أبو هولي مع شعلان أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية والأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث ومدى انعكاسها على الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في لبنان.وأضاف: سنعمل على تخفيف معاناة أهلنا اللاجئين في لبنان وتوفير الحياة الآمنة والكريمة، مشدداً على حرص منظمة التحرير الفلسطينية الحفاظ على أمن وهدوء المخيمات وعدم السماح لأي أطراف معادية لحقوق شعبنا ولقضيته العادلة أن تعبث بأمن واستقرار المخيمات الفلسطينية في لبنان.وشدد على أن منظمة التحرير الفلسطينية متمسكة بموقفها المبدئي بحق العودة ورفض التوطين والوطن البديل، مشدداً على أن حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم غير قابل للمساومة أو المقايضة.وأوضح د. أبو هولي، أن دائرة شؤون اللاجئين تعمل في اطار استراتيجيتها لاستنهاض عمل اللجان الشعبية في مخيمات الوطن والشتات؛ لتكون رافعة لقضية اللاجئين الفلسطينيين، ولحقهم العادل في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها طبقاً للقرار 194.ومن جهته، أكد شعلان على أن اللجان الشعبية في المخيمات