الاحتلال يُغلق مدخل قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطنأغلقت قوات الاحتلال، المدخل الرئيس لقرية عصيرة القبلية جنوب مدينة نابلس، وقامت بتمشيط المنطقة، وإيقاف المركبات، وفتشت المواطنين لساعات عدة، وبطريقة مذلة على حاجز بلدة بيت فوريك شرقي المدينة.وأفاد صوت فلسطيني، بأن مستوطني (يتسهار) الجاثمة علىأراضي المواطنين، تواجدوا بشكل مكثف صباح اليوم في محيط بعض القرى، ومنعوا المزارعين من الوصول إلى اراضيهم، كما قامت قوات الاحتلال، بإجراء مناورات عسكرية على أراضي المواطنين الزراعية.