نوفل: الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي يُعدون رؤية جديدة تجاه القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنكشف سفير فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، عن رؤية دولية جديدة مشتركة بين الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي، تجاه القضية الفلسطينية.وأوضح نوفل لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الأحد، أنه خلال اجتماع الرئيس محمود عباس، بنظيره الروسي فلاديمير بوتين أمس في موسكو، تم الحديث عن التصعيد الإسرائيلي، وتداعيات الموقف الأمريكي، وقضية (الخان الأحمر).وأشار إلى أنه من المتوقع، أن يحمل الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، انفراجات جديدة حول بعض القضايا.