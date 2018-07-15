الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين من الضفة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، تسعة مواطنين من محافظتي رام الله والبيرة وجنين.وبيّن نادي الأسير في بيان صحفي، أن الاحتلال اعتقل سبعة مواطنين من مخيم الجلزون في البيرة، عرف منهم: مصباح مروان دلايشة، ومحمد مروان دلايشة، ومحمد نائل شراكة، ونصر جمال شراكة، وعبد الرحمن أبو شريفة، وعبد الحافظ أبو شريفة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).فيما اعتقل الشقيقين بكر ومحمد نافع قبها من بلدة برطعة جنوب غرب جنين.