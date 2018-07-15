محيسن: إسرائيل تُريد تهويد (الخان الأحمر)

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جمال محيسن، أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى تطبيق سياسة الاحتلال الهادفة إلى تهويد أراضي شعبنا على أرض الواقع، وآخرها ما يحدث في الخان الأحمر من خلال ما يُسمى (صفقة القرن).ودعا محيسن، جميع أبناء شعبنا للوقوف إلى جانب أهلنا في (الخان الأحمر)، ومواصلة الفعاليات المساندة لهم، آملاً أن يصب لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس الامريكي دونالد ترامب بعد يومين في مصلحة شعبنا.