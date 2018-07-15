ليبرمان: لا يمكن قبول استمرار إطلاق الصواريخ وعلى حماس فهم ذلك
رام الله - دنيا الوطن
قال أفيغدور ليبرمان، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي: "لا نرغب في قبول استمرار إطلاق الصواريخ أو الطائرات الورقية"، بحسب ما جاء على موقع القناة السابعة الإسرائيلية.
وأضاف ليبرمان: "آمل أن تفهم حركة حماس ذلك، وإلا ستدفع الثمن باهظاً".
قال أفيغدور ليبرمان، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي: "لا نرغب في قبول استمرار إطلاق الصواريخ أو الطائرات الورقية"، بحسب ما جاء على موقع القناة السابعة الإسرائيلية.
وأضاف ليبرمان: "آمل أن تفهم حركة حماس ذلك، وإلا ستدفع الثمن باهظاً".
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