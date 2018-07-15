ليبرمان: لا يمكن قبول استمرار إطلاق الصواريخ وعلى حماس فهم ذلك

رام الله - دنيا الوطنقال أفيغدور ليبرمان، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي: "لا نرغب في قبول استمرار إطلاق الصواريخ أو الطائرات الورقية"، بحسب ما جاء على موقع القناة السابعة الإسرائيلية.وأضاف ليبرمان: "آمل أن تفهم حركة حماس ذلك، وإلا ستدفع الثمن باهظاً".