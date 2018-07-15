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شؤون فلسطينية

الاحتلال يُحكم الخناق على (الخان الأحمر) وينصب بوابة على مدخله الرئيسي

الاحتلال يُحكم الخناق على (الخان الأحمر) وينصب بوابة على مدخله الرئيسي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن عبد الله أبو رحمة، منسق حملة "أنقذوا الخان الأحمر" من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، نصبت صباح اليوم الأحد، بوابة حديدية على المدخل الرئيسي قرية الخان الأحمر.

وقال أبو رحمة: "إن قوات الاحتلال، كانت قد نصبت بوابتين حديديتين على طريقين مؤدييين إلى قرية الخان الأحمر خلال الأسبوع الماضي"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وأشار إلى أن نصب الاحتلال البوابة الجديدة، يعني إغلاق كافة المنافذ المؤدية إلى قرية (الخان الأحمر)، وأن السبيل الوحيد أمام الأهالي والمتضامنين المعتصمين هناك للخروج والدخول إلى القرية هو الجبال فقط.

وكان محامو هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، انتزعوا قراراً من المحكمة العليا الإسرائيلية، بتأجيل البتّ في قضية هدم قرية الخان الأحمر البدوي، شرق القدس المحتلة، إلى الخامس عشر من شهر آب/ أغسطس المقبل.

ويواصل أهالي قرية الخان الأحمر، إلى جانب نشطاء المقاومة الشعبية، ومتضامنين أجانب، اعتصامهم في القرية لحمايتها من تهديدات الاحتلال، كما عقد المجلس الثوري لحركة "فتح"، يوم الخميس المنصرم، اجتماعه على أرض القرية، من أجل تعزيز صمود أهلها، كما عقد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أمس الجمعة مؤتمراً صحفياً من القرية.

يذكر، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تستهدف قرية الخان الأحمر، وعدداً من التجمعات البدوية المحيطة بها، بغرض تنفيذ المشروع الاستيطاني المسمى (E1).

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