مارادونا للرئيس عباس: "أنا فلسطيني"

رام الله - دنيا الوطنالتقى الرئيس محمود عباس، بأسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، في العاصمة الروسية موسكو.وتعانق الرئيس عباس مع مارادونا مرات عديدة، قبل أن يقول مارادونا للرئيس: أنا فلسطيني.يذكر، أن الرئيس عباس يتواجد في موسكو، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بناءً على دعوة الأخير، من أجل حضور نهائي كأس العالم بين كرواتيا وفرنسا.