مارادونا للرئيس عباس: "أنا فلسطيني"
رام الله - دنيا الوطن
التقى الرئيس محمود عباس، بأسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، في العاصمة الروسية موسكو.
وتعانق الرئيس عباس مع مارادونا مرات عديدة، قبل أن يقول مارادونا للرئيس: أنا فلسطيني.
يذكر، أن الرئيس عباس يتواجد في موسكو، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بناءً على دعوة الأخير، من أجل حضور نهائي كأس العالم بين كرواتيا وفرنسا.
التقى الرئيس محمود عباس، بأسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، في العاصمة الروسية موسكو.
وتعانق الرئيس عباس مع مارادونا مرات عديدة، قبل أن يقول مارادونا للرئيس: أنا فلسطيني.
يذكر، أن الرئيس عباس يتواجد في موسكو، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بناءً على دعوة الأخير، من أجل حضور نهائي كأس العالم بين كرواتيا وفرنسا.
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