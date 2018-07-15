جامعة النجاح تشارك في ورشة عمل جسر العلوم الفلسطيني الألماني PGSB

رام الله - دنيا الوطنشاركت جامعة النجاح الوطنية في ورشة العمل الثالثة لجسر العلوم الفلسطيني الألماني (PGSB) والتي عُقدت في معهد (يوليش) للأبحاث في ألمانيا خلال الفتره 24-30/6/2018.وشارك في الورشة، الأستاذ الدكتور ناجي قطناني، عميد البحث العلمي في الجامعة، وعضو اللجنة التوجيهية لجسر العلوم الفلسطيني الألماني، والأستاذ الدكتور شحدة جودة من قسم الكيمياء، والأستاذ الدكتور سمير أبو عيشة من كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بلال رحّال من كلية الطب وعلوم الصحة، ومجموعة من طلبة كلية الدراسات العليا في الجامعة.وتخلل الورشة العديد من الاجتماعات مع باحثين من معهد (يوليش) وزيارة لمختبرات المعهد المختلفة، وذلك بهدف تقوية المشاريع القائمة حالياً، وإيجاد مشاريع جديدة لطلبة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة من جامعة النجاح الوطنية.وتم عرض ونقاش العديد من بوسترات المشاريع والمقابلات للطلبة المتقدمين من أجل الحصول على منح جديدة في معهد (يوليش).وتأتي هذه المشاركة لتجسيد التعاون المشترك بين معهد (يوليش) والكليات المختلفة في جامعة النجاح ككلية العلوم والهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، وكلية الطب، وعلوم الصحة من خلال جسر العلوم الفلسطيني الألماني، وفتح آفاق جديدة للتشبيك والتعاون البحثي مع الجانب الألماني، لما في ذلك من فائدة على صعيد الكادر والطلبة.ومن المنتظر، أن يُعلن قريباً عن الطلبة الذين سيتم قبولهم للنداء الثالث ضمن التعاون لجسر العلوم الفلسطيني الألماني.