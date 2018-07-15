مسؤول إسرائيلي يطالب نتنياهو بالعودة لسياسة الاغتيالات الانتقائية

هاجم أعضاء من أحزاب المعارضة الإسرائيلية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب تخاذله أمام حركة حماس في قطاع غزة، بحسب ما ذكرته صحيفة (معاريف) الإسرائيلية.





رام الله - دنيا الوطنوقالت الصحيفة ذاتها: "إن وزير الجيش الإسرائيلي السابق، عمير بيرتس، هاجم بشدة رئيس الوزراء، وطالبه بالعودة لسياسة الاغتيالات الانتقائية ضد قادة ورموز حركة حماس، بعد إطلاق الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة".وأشارت الصحيفة، إلى أن رئيس حزب العمل "أفي جباي"، ورئيس الوزراء الأسبق، "ايهود بارك"، هاجموا نتنياهو، زاعمين أنه يكثر الكلام، ولا يقوم بالأفعال، ولا يُحقق الأمن لسكان الغلاف.