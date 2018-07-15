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دولي

ماي تُحذر من انهيار مشروع "البريكست"

ماي تُحذر من انهيار مشروع "البريكست"
رام الله - دنيا الوطن
حذرت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، الأحد، من احتمال ألا "يكون هناك خروج من الاتحاد الأوروبي على الإطلاق"، وذلك بسبب محاولات نواب تقويض خطتها المعروفة بـ (البريكست).

وقالت ماي في مقال نشرته صحيفة (ميل أون صنداي): "رسالتي للبلاد في نهاية هذا الأسبوع بسيطة ألا وهي أن علينا التركيز بشكل ثابت على الجائزة".

وأضافت: "إذا لم نفعل ذلك نخاطر بأن ينتهي بنا الأمر بألا يكون هناك خروج من الاتحاد الأوروبي على الإطلاق"، وفق ما نقلت (رويترز).

وكان وزيران كبيران، قد استقالا الأسبوع الماضي احتجاجاً على خطط ماي للتجارة مع الاتحاد الأوروبي، بعد انسحاب بريطانيا من التكتل المقرر في آذار/ مارس المقبل.

وتعرضت خطة ماي بعد ذلك لانتقاد خلال مقابلة صحفية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهو موقف تراجع عنه خلال اجتماع مع رئيسة الوزراء الجمعة.

وكتبت ماي أيضاً أن بريطانيا ستتخذ موقفاً متشدداً في جولة المفاوضات التالية مع الاتحاد الأوروبي، وقالت: "إن بعض الناس يسألون عما إذا كان اتفاق خروجنا من الاتحاد الأوروبي مجرد نقطة بداية لتراجعنا".

وأضافت: "دعوني أكون واضحة، اتفاق خروجنا من الاتحاد الأوروبي، ليس قائمة رغبات طويلة، يستطيع المفاوضون الانتقاء منها والاختيار، إنها خطة كاملة بمجموعة من النتائج غير القابلة للتفاوض".

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