في أعقاب سريان التهدئة.. وصول ملادينوف لغزة ويعقد مؤتمرًا صحفيًا مهمًا
رام الله - دنيا الوطن
وصل صباح اليوم الأحد، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إلى قطاع غزة قبل قليل، عبر معبر بيت حانون/ إيرز.
ويعقد ملادينوف، مؤتمراً صحفياً مهماً وعاجلاً، عند الساعة 12 ظهر اليوم في مكتبه بغزة
تأتي زيارة ملادينوف لغزة، بعد جولة تصعيد ما بين المقاومة الفلسطينية، وجيش الاحتلال الإسرائيلي، توقفت الليلة الماضية من خلال إعلان تهدئة، دخلت حيز التنفيذ في وقت لاحق.
وصل صباح اليوم الأحد، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إلى قطاع غزة قبل قليل، عبر معبر بيت حانون/ إيرز.
ويعقد ملادينوف، مؤتمراً صحفياً مهماً وعاجلاً، عند الساعة 12 ظهر اليوم في مكتبه بغزة
تأتي زيارة ملادينوف لغزة، بعد جولة تصعيد ما بين المقاومة الفلسطينية، وجيش الاحتلال الإسرائيلي، توقفت الليلة الماضية من خلال إعلان تهدئة، دخلت حيز التنفيذ في وقت لاحق.
التعليقات