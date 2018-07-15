ترامب: زعيم كوريا الشمالية شخصية عظيمة

حزيران/

رام الله - دنيا الوطنوصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بعدة أوصاف منها أنه شخص قاس، وأنه شخصية عظيمة، ولديه قدرة جيدة على التفاوض.وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، أمس السبت 14 تموز/ يوليو: "كيم جونغ أون، ذكي جداً، شخصية عظيمة، وهو مرح، ومفاوض جيد".وأضاف ترامب: "على مدى الأشهر التسعة الماضية في كوريا الشمالية، لم يكن هناك اختبارات باليستية ونووية، مثل تلك التي كانت تجريها كوريا الشمالية بانتظام"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.ورداً على سؤال عما إذا من الممكن اعتبار "عقيدة ترامب" التي تسمح بالتفاوض مع أشخاص كانوا يعتبرون أعداء في الماضي القريب، قال الرئيس الأمريكي إنه يريد أن يرى السلام، وأن تتخلص الولايات المتحدة من الحروب.وأعرب الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، يوم 12 تموز/يوليو، في رسالة إلى الرئيس الأمريكي عن تقييمه للتنفيذ النزيه من قبل دونالد ترامب، لبيان سنغافورة الذي تم التوصل إليه في 12يونيو خلال لقائهما في سنغافورة.وعقد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون، قمة تاريخية في 12 حزيران/ يونيو الماضي، في سنغافورة، في أول لقاء يجمع بين رئيسي البلدين، بعد عقود من التوتر الشديد بينهما، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.وأعلن الرئيس الأمريكي عقب هذا اللقاء، أنه وقع على وثيقة "مفصلة" مع كوريا الشمالية، مؤكداً أن عملية نزع السلاح في شبه جزيرة كوريا، سيبدأ تنفيذها بشكل سريع جداً.