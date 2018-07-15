عاجل

  • الصحة: تسع اصابات بالرصاص الحي والاعيرة المطاطية في المواجهات المندلعة بمخيم الجلزون برام الله

دولي

ترامب: زعيم كوريا الشمالية شخصية عظيمة

ترامب: زعيم كوريا الشمالية شخصية عظيمة
رام الله - دنيا الوطن
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بعدة أوصاف منها أنه شخص قاس، وأنه شخصية عظيمة، ولديه قدرة جيدة على التفاوض.

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، أمس السبت 14 تموز/ يوليو: "كيم جونغ أون، ذكي جداً، شخصية عظيمة، وهو مرح، ومفاوض جيد".

وأضاف ترامب: "على مدى الأشهر التسعة الماضية في كوريا الشمالية، لم يكن هناك اختبارات باليستية ونووية، مثل تلك التي كانت تجريها كوريا الشمالية بانتظام"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.

ورداً على سؤال عما إذا من الممكن اعتبار "عقيدة ترامب" التي تسمح بالتفاوض مع أشخاص كانوا يعتبرون أعداء في الماضي القريب، قال الرئيس الأمريكي إنه يريد أن يرى السلام، وأن تتخلص الولايات المتحدة من الحروب.

وأعرب الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، يوم 12 تموز/يوليو، في رسالة إلى الرئيس الأمريكي عن تقييمه للتنفيذ النزيه من قبل دونالد ترامب، لبيان سنغافورة الذي تم التوصل إليه في 12 حزيران/ يونيو خلال لقائهما في سنغافورة.

وعقد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون، قمة تاريخية في 12 حزيران/ يونيو الماضي، في سنغافورة، في أول لقاء يجمع بين رئيسي البلدين، بعد عقود من التوتر الشديد بينهما، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية. 

وأعلن الرئيس الأمريكي عقب هذا اللقاء، أنه وقع على وثيقة "مفصلة" مع كوريا الشمالية، مؤكداً أن عملية نزع السلاح في شبه جزيرة كوريا، سيبدأ تنفيذها بشكل سريع جداً.

أخبار ذات صلة

ماي تُحذر من انهيار مشروع &#34;البريكست&#34;

ماي تُحذر من انهيار مشروع "البريكست"

الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ضد مشروع &#34;قانون القومية&#34;

الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ضد مشروع "قانون القومية"

ترامب يعتزم الترشح للرئاسة في 2020

ترامب يعتزم الترشح للرئاسة في 2020

غداً.. الجيش الإسرائيلي يبدأ سلسلة تدريبات تستمر لنهاية الأسبوع الحالي

غداً.. الجيش الإسرائيلي يبدأ سلسلة تدريبات تستمر لنهاية الأسبوع الحالي

روحاني يتوعد الولايات المتحدة بالهزيمة

روحاني يتوعد الولايات المتحدة بالهزيمة

فرنسا: من حق إسرائيل منع الفلسطينيين من اجتياز حدودها دون قتلهم

فرنسا: من حق إسرائيل منع الفلسطينيين من اجتياز حدودها دون قتلهم

السلطات الباكستانية تعتقل نواز شريف وابنته

السلطات الباكستانية تعتقل نواز شريف وابنته

القضاء الأمريكي يتهم 12 ضابطاً روسياً باختراق أنظمة انتخابات 2016

القضاء الأمريكي يتهم 12 ضابطاً روسياً باختراق أنظمة انتخابات 2016

التعليقات

الدنيا حكايات

تَقسيم فلسطين مُجدداً

تَقسيم فلسطين مُجدداً

شؤون فلسطينية

إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي في مخيم الجلزون

إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي في مخيم الجلزون

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

العملات: ثبات على سعر صرف الدولار

العملات: ثبات على سعر صرف الدولار

الأحد: ارتفاع على درجات الحرارة والجو حار نسبياً إلى حار

الأحد: ارتفاع على درجات الحرارة والجو حار نسبياً إلى حار

فلسطين وكندا تعقدان لقاء تشاورياً حول التصويت الكندي في الأمم المتحدة

فلسطين وكندا تعقدان لقاء تشاورياً حول التصويت الكندي في الأمم المتحدة

عشراوي تدين العدوان على قطاع غزة واغلاق كلية هند الحسيني في القدس

عشراوي تدين العدوان على قطاع غزة واغلاق كلية هند الحسيني في القدس

بسيسو ونظيره المغربي يوقعان اتفاقية توأمة بين القدس ووجدة

بسيسو ونظيره المغربي يوقعان اتفاقية توأمة بين القدس ووجدة

الرئيس عباس: نرفض كافة المحاولات الأمريكية بفرض قراراتها على القضية الفلسطينية

الرئيس عباس: نرفض كافة المحاولات الأمريكية بفرض قراراتها على القضية الفلسطينية

منوعات

بعد إثارتها دائماً للجدل بملابسها &#34;الفاضحة&#34;..منى هلا تتزوج من حبيبها بعد إسلامه

بعد إثارتها دائماً للجدل بملابسها "الفاضحة"..منى هلا تتزوج من حبيبها بعد إسلامه

مفاجأة صادمة.. هذا ما قضت به محكمة لبنانية بشأن الفنان فضل شاكر

مفاجأة صادمة.. هذا ما قضت به محكمة لبنانية بشأن الفنان فضل شاكر

مي سليم تنفصل عن زوجها الممثل قبل انتهاء شهر العسل

مي سليم تنفصل عن زوجها الممثل قبل انتهاء شهر العسل

&#34;الحسد&#34; يُدمر منزل حليمة بولند.. والأخيرة مُنهارة نفسياً

"الحسد" يُدمر منزل حليمة بولند.. والأخيرة مُنهارة نفسياً

شاهد كيف احتفلت ملكة جمال لبنان بيرلا حلو بعيد ميلادها

شاهد كيف احتفلت ملكة جمال لبنان بيرلا حلو بعيد ميلادها

فيديو: الإعلامي ايلي يكشف المستور ويتحدث عن خيانة تامر حسني لزوجته

فيديو: الإعلامي ايلي يكشف المستور ويتحدث عن خيانة تامر حسني لزوجته

مقالب رامز جلال تتسبب في طرده من منزل والده

مقالب رامز جلال تتسبب في طرده من منزل والده

بسنت نور الدين طليقة معز مسعود تعلق على زواجه من شيري عادل

بسنت نور الدين طليقة معز مسعود تعلق على زواجه من شيري عادل

بعد &#34;تحرشها&#34; بالمهندس.. سعوديون يطالبون بعودة &#34;الهيئة&#34; وآخرون يسخرون: &#34;اعتقد أنها شبح أو باتمان&#34;

بعد "تحرشها" بالمهندس.. سعوديون يطالبون بعودة "الهيئة" وآخرون يسخرون: "اعتقد أنها شبح أو باتمان"

شاهد: أحلام تحقن &#34;شفتيها&#34; أمام الكاميرا قبل حفلها المرتقب بلوس أنجلوس

شاهد: أحلام تحقن "شفتيها" أمام الكاميرا قبل حفلها المرتقب بلوس أنجلوس

عربي

&#34;السيلفي&#34; لمحاربة العنصرية ضدّ المهاجرين بالجزائر

"السيلفي" لمحاربة العنصرية ضدّ المهاجرين بالجزائر

إجراءات حكومية عاجلة لاحتواء الاحتجاجات بالعراق

إجراءات حكومية عاجلة لاحتواء الاحتجاجات بالعراق

هيئة المسح الأمريكية: زلزال قوي قبالة اليمن

هيئة المسح الأمريكية: زلزال قوي قبالة اليمن

فيديو: متظاهرون يقتحمون مطار النجف جنوب غربي العاصمة بغداد

فيديو: متظاهرون يقتحمون مطار النجف جنوب غربي العاصمة بغداد