الطائرات الورقية الحارقة كلفت إسرائيل 12 مليون شيكل

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يسرائيل هيوم): إن حجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات في منطقة غلاف غزة، جراء الحرائق، تقدر حتى يوم الخميس، وقبل نهاية الأسبوع: بنحو 12 مليون شيكل، حسب أرقام مصلحة الضرائب الإسرائيلية.ولا تشمل التقديرات الأضرار غير المباشرة للمصالح التجارية، وتضيف أنه تم حتى الآن تقديم حوالي 120 طلب تعويض إلى ضريبة الأملاك، وأن الحرائق دمرت حوالي 6000 دونم من الأراضي الزراعية.وقال موشيه غفني، رئيس لجنة المالية في الكنيست: إن اللجنة المالية على اتصال مع وزارة المالية وهيئة الضرائب، و "أن قضايا سكان غلاف غزة، تحتل الأولوية في جدول اهتمام اللجنة المالية".